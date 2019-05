Bestellt außerdem MotoGP 19 und Blood & Truth vor

Uns steht wieder eine ereignisreiche Woche im PlayStation Store bevor. Bekämpft in „Dauntless” riesige Monster, nehmt es in „Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted” mit gruseligen Animatronics auf oder spielt in „Everybody’s Golf VR” eine entspannte Runde Golf.

Ob ihr nun auf der Jagd nach kolossalen Monstern seid oder eine ruhige Partie Golf spielen wollt – seht euch unten die vollständige Liste der Highlights an, um euer nächstes Abenteuer zu beginnen.

1. Dauntless



Schließt euch mit euren Freunden zusammen und jagt in Phoenix Labs’ Online-Action-Rollenspiel bösartige Behemoths. Kämpft um euer Überleben, während ihr Ressourcen sammelt, um Waffen, Rüstungen und Zubehör zu schmieden.

Erhältlich ab: Dienstag, 21. Mai

2. Everybody’s Golf VR



Falls euch der Sinn nach einer virtuellen Partie Golf steht, könnt ihr in diesem packenden Simulator für PS VR euren perfekten Abschlag trainieren. Schließt euch mit eurem anpassbaren Caddie zusammen, der euch unterwegs mit kostbaren Ratschlägen zur Seite steht. So kriegt ihr schnell den Bogen raus.

3. Observation



Wieso solltet ihr als einfacher Mensch spielen, wenn ihr eine allwissende KI mit der Verantwortung für eine Raumstation sein könnt? Spielt als S.A.M und übernehmt in No Codes Science-Fiction-Thriller die Kontrolle über die Steuerungssysteme der Raumstation und helft eurer menschlichen Begleiterin Dr. Emma Fisher aufzuklären, was der Raumstation und ihrer Besatzung zugestoßen ist.

4. Team Sonic Racing

Passt euer Fahrzeug an und gesellt euch in Segas Arcade-Kart-Racer zu Sonic und seinen Freunden. Tretet in verschiedenen Team-Rennmodi an – einschließlich des „Grand Prix”-, des „Exhibition”-, des „Time Trial”- und des „Team Adventure”-Modus. Ihr müsst richtig schnell sein!

Erhältlich ab: Dienstag, 21. Mai

Die Vorbestellungen in dieser Woche

1. MotoGP 19



Arbeitet in Milestones Rennsimulator an eurer Motorradkarriere. Tretet im Singleplayer-Modus gegen eine schnellere und präzisere KI an, die eure Aktionen erkennt und sich auf sie einstellt. Oder fahrt im Multiplayer-Modus Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Spieler aus der ganzen Welt.

2. Blood & Truth



Lebt euren Traum als Actionheld aus und nehmt es mit einem kriminellen Imperium auf, um eure Familie zu retten. Ladet in diesem von „The London Heist” inspirierten PS VR-Action-Shooter eure Waffen mit beiden Händen, als würdet ihr eine richtige Waffe halten.

* Alle Erscheinungstermine waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.