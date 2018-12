Entdeckt außerdem die neuen Vorbestellungen in dieser Woche, zum Beispiel Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts III und Anthem

Es ist die letzte Woche vor Weihnachten, und der PlayStation Store hat eine Reihe neuer Titel für euch parat, auf die ihr einen Blick werfen könnt, ehe das Fest beginnt.

Erfreut euch am neu aufgelegten R-Type Dimensions EX, ballert euch in Scintillatron 4096 an die Spitze der Bestenliste und kämpft in Hellfront: Honeymoon zu Synthwave-Musik.

Schaut euch außerdem die neuen Vorbestellungen in dieser Woche an, zu denen Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts III und Anthem zählen.

Unten findet ihr eine Liste mit Last-Minute-Geschenkideen für eure Lieben … oder euch selbst. 😉

1. R-Type Dimensions EX



Kämpft in den klassischen Arcade-Shootern R-Type und R-Type II gegen das böse Bydo-Imperium und wechselt dabei zwischen neu bearbeiteter 3D-Grafik und der klassischen 2D-Darstellung. Spielt alleine oder gemeinsam mit Freunden im lokalen Multiplayer-Modus und stellt euch im Infinite Mode (Endlos-Modus) einer Herausforderung.

Verfügbar: Mittwoch, 19. Dezember

2. Scintillatron 4096



Nehmt es in diesem Retro-Highscore-Shooter von kFunction mit Hunderten von Feinden auf, um euch an die Spitze der weltweiten Bestenlisten zu kämpfen. Sammelt in einem leicht erlernbaren, aber schwierig zu meisternden, farbbasierten Kombosystem Punkte und stellt in PvP-Kampfmodi für zwei Spieler euer Glück auf die Probe.

3. Hellfront: Honeymoon



Am meisten Spaß macht SkyGoblins Twin-Stick-Action-Strategiespiel in geselliger Runde bei einem Sixpack Fruchtsaft. Spielt Solo- und Koop-Missionen oder nehmt es in intensiven Deathmatches mit Synthwave-Soundtrack miteinander auf. Wenn ihr euch richtig beweisen wollt, versucht euch am Speed-Run, um in der Bestenliste damit angeben zu können.

Die neuen Vorbestellungen in dieser Woche

Mortal Kombat 11



Die packende Beat-’em-up-Reihe Mortal Kombat kehrt mit einem neuen Teil zurück. Die überarbeitete Grafik-Engine präsentiert die berüchtigten Fatalities bei euren Prügeleien mit neuen und alten Kämpfern lebhaft und bis ins kleinste Detail. Bestellt jetzt vor, um als Shao Kahn zu spielen und Zugang zur geschlossenen Beta zu erhalten. Finish him!

Verfügbar: Donnerstag, 4. April

Kingdom Hearts III All-In-One



Begleitet Sora, Donald und Goofy bei einem actiongeladenen Abenteuer in den Welten von Disney und Pixar. Schließt euch bei der Abwehr der Herzlosen-Invasion mit vertrauten Figuren aus Toy Story, Baymax, Hercules, Die Monster AG und vielen anderen Filmen zusammen.

Anthem



Die Entwickler hinter der von den Kritikern gefeierten „Mass Effect”-Reihe, BioWare, melden sich mit einem neuen Online-Action-Rollenspiel zurück. Legt euren Javelin-Exo-Anzug an und erkundet eine sich ständig verändernde, offene Welt mit unberechenbaren Feinden und Wetterbedingungen. Bestellt vor, um VIP-Zugang zu vor dem Start veröffentlichten Demos und mehr zu erhalten.

Die Demos in dieser Woche

The Persistence



Probiert mit dieser Demo Firesprites Roguelike-Horror-Abenteuer für PS VR aus. Ihr seid nach einer schiefgegangenen Erkundungsmission in den Tiefen des Alls das einzige überlebende Besatzungsmitglied. Versucht, einen Weg zurück zur Erde zu finden, und schleicht dabei durch ein von Mutanten verseuchtes Raumschiff.