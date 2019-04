Außerdem erscheinen Heaven‘s Vault, Table of Tales: The Crooked Crown und Snooker 19

Im PlayStation Store warten diese Woche jede Menge tolle Abenteuer auf euch. In Dreams Creator Early Access könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Oder ihr begebt euch in Heaven’s Vault auf ein episches Abenteuer oder macht in Snooker 19 Karriere.

Wenn euch der Sinn nach PS VR steht, dürft ihr auf keinen Fall Immortal Legacy: The Jade Cipher, Ghost Giant und Table of Tales: The Crooked Crown verpassen.

Lest weiter, um die vollständige Release-Liste anzusehen, und besucht den PlayStation Store für weitere Informationen.

1. Dreams Creator Early Access

Entfesselt eure Fantasie! In diesem kreativen Abenteuer von Media Molecule könnt ihr einfach alles erschaffen, von cleveren Puzzle-Plattformern bis hin zu Filmen und interaktiven Gemälden.

Erhältlich ab: Dienstag, 16. April

2. Immortal Legacy: The Jade Cipher

Wenn gewöhnliche Horrorspiele euch nicht gruselig genug sind, solltet ihr es mal mit dem PS VR-Shooter von Viva Games versuchen, der euch in eine düstere chinesische Legende eintauchen lässt. Umgeht uralte Fallen, löst Rätsel und kämpft gegen heimtückische Monster. In der virtuellen Realität fühlt sich alles sehr viel echter an …

3. Ghost Giant

In diesem PS VR-Abenteuer von Zoink Games helft ihr als riesiger Geist einem einsamen Jungen namens Louis. Erkundet die bunte Stadt Sancourt, als wäre sie ein Puppenhaus. Hebt die Dächer von den Häusern, bewegt Gegenstände und belauscht ahnungslose Bewohner. GAR nicht übergriffig …

Erhältlich ab: Dienstag, 16. April

4. Heaven’s Vault

In diesem archäologischen Puzzle-Abenteuer von inkle lernt ihr gemeinsam mit eurem mechanischen Gefährten, eine uralte Sprache zu entschlüsseln. Ihr reist in eurem Raumschiff durchs All, erkundet eine riesige Spielwelt und löst knifflige Rätsel (wodurch ihr euch superschlau vorkommt).

Erhältlich ab: Dienstag, 16. April

5. Table of Tales: The Crooked Crown

Tin Man Games liefert mit seinem neuen Rollenspiel-Adventure eine PS VR-Interpretation klassischer Tabletop-Spiele. Ihr befehligt eine Bande von Gaunern und Schurken und bestimmt durch taktische Entscheidungen in rundenbasierten Kämpfen ihr Schicksal. Die Story wird durch eure Entscheidungen beeinflusst, das Spiel ist also perfekt für alle, die etwas mit hohem Wiederspielwert suchen.

Erhältlich ab: Dienstag, 16. April

6. Snooker 19

In der Snooker-Simulation von Lab42 könnt ihr in die Haut der besten Snooker-Spieler der Welt schlüpfen oder gegen sie antreten. Das Spiel enthält alle offiziellen Turniere, Austragungsorte und Sponsoren. In einer Reihe von Online- und Offline-Modi könnt ihr als euer Lieblings-Snooker-Profi Karriere machen.

Erhältlich ab: Dienstag, 16. April

Die Vorbestellungen der Woche

Sniper Elite V2 Remastered

Im Weltkriegs-Actionkracher von Rebellion kehrt ihr zurück nach Berlin – mit verbesserter Grafik, neuen spielbaren Charakteren, einem erweiterten Multiplayer-Modus und einem neuen Fotomodus. Bewaffnet euch mit authentischen Waffen und verhindert durch List, Tücke und Taktik, dass die V2-Raketentechnologie der Nazis in die Hände der Roten Armee fällt. Nichts leichter als das …

Erhältlich ab: Dienstag, 14. Mai

