Zombies, Soldaten und die Akzeptanz des eigenen Todes sind die Hauptgänge, die wir euch diese Woche im PlayStation Store servieren. Mit der letzten Staffel von The Walking Dead von Telltale wird Clementines Geschichte endlich abgeschlossen. In Warface kämpft ihr gegen die Besten der Welt und in Death’s Gambit erwarten euch eine Unzahl an Gefahren.

Und wenn da jetzt nichts für euch dabei war, gibt es in den nächsten sieben Tagen noch eine Handvoll weiterer brandneuer Spiele. Lest weiter und findet heraus, was euch interessieren könnte.

1. The Walking Dead: Die letzte Staffel

Clementine musste viel über sich ergehen lassen und auch für uns, die seit 2012 mit an Bord sind, war es eine lange Reise voller tragischer Ereignisse und herzerwärmender Momente. Die Zeit ist gekommen, dass Clementine ihre letzte Reise antritt – bildlich gesprochen … oder? Wie ihre Geschichte endet, liegt in euren Händen.

Erscheinungsdatum: 14. August

2. Warface

In diesem F2P-Militär-Shooter erlebt ihr die Intensität der Front hautnah auf PS4. Die flexiblen Spielmodi sind das, was man von einem Multiplayer-Shooter in der heutigen Zeit erwartet: Von schnellen Missionen bis hin zu großen Raids ist alles dabei. Gegen die KI oder gegen andere Spieler. Schnappt euch eure Freunde und stürzt euch ins Gefecht!

Mehr Infos: Willkommen zu Warface!

Erscheinungsdatum: 14. August

3. Death’s Gambit

Dieser heftige Platformer wurde speziell für diejenigen entwickelt, die dem permanenten Bildschirmtod quasi mit Freude entgegenlaufen und die in ultraharten Kämpfen so richtig aufgehen. Death’s Gambit bietet mehrere Klassen, Talentbäume und Bosse, die so groß sind, dass ihr nur ihre Füße seht, um dieses eigenwillige Verlangen zu befriedigen.

Erscheinungsdatum: 14. August

4. Wailing Heights

Ein Adventure mit (untotem) Herz und einem Soundtrack, bei dem selbst Kadaver mitklatschen würden. Ihr schlüpft in die Rolle eines jüngst verstorbenen Bandmanagers, dem ein Verbrechen angehängt wird, das er nicht begangen hat. Mit euren Geisterfähigkeiten könnt ihr in der von schrecklich anmutenden Feinden bevölkerten Kleinstadt von Körper zu Körper springen, um aus eurem Gefängnis zu entkommen.

Neue Vorbestellungen

5. Divinity: Original Sin 2

Es gibt viele Gründe, dieses phänomenale RPG auszutesten. Zum einen ist es einer der von Kritikern in höchsten Tönen gelobten Genrevertreter der letzten Jahre. Zum anderen erwartet euch eine fantastische Geschichte mit vielschichtigen Charakteren. Und wenn ihr das Spiel vorbestellt, könnt ihr den ersten Akt bereits jetzt spielen.

Mehr Infos: Spielt den ersten Akt des von der Kritik gefeierten Rollenspieles Divinity: Original Sin 2 ab heute auf PS4