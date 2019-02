Außerdem warten Kingdom Hearts: VR Experience und ToeJam & Earl: Back in the Groove! auf euch

Im PlayStation Store geht es diese Woche mit vielen bunten Veröffentlichungen geschäftig zu. Bei einem Menü aus Titeln wie Dead or Alive 6, Trials Rising und The LEGO Movie 2 Videogame ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Seht euch unten die vollständige Liste der Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

1. Dead or Alive 6



Schlagt und kickt euch durch Team Ninjas neuesten Streich der rasanten 3D-Prügelspielreihe. Heißt neue und bekannte Charaktere willkommen, während ihr eindrucksvolle Kombos erlernt und eure Gegner im Story-Modus bezwingt – oder im Multiplayer-Modus, falls ihr euch beweisen wollt.

Erhältlich ab: Freitag, 1. März

Freitag, 1. März Dead or Alive 6 jetzt im PlayStation Store vorbestellen

2. Trials Rising

Stellt in dieser neuen Auflage des klassischen Stuntbike-Simulators eure gekonnten Motorrad-Tricks zur Schau oder lasst es mit Stil krachen. Rast quer über den Globus auf Strecken, die der Schwerkraft trotzen, und kämpft sowohl im Singleplayer- als auch im Multiplayer-Modus um den großen Ruhm.

Erhältlich ab: Dienstag, 26. Februar

Dienstag, 26. Februar Trials Rising jetzt im PlayStation Store vorbestellen

3. The LEGO Movie 2 Videogame



Werdet zu Meisterbauern und findet wieder mit Emmet, Lucy und Batman zusammen, die sich in ein Weltraumabenteuer stürzen, nachdem Alien-Eindringlinge Steinstadt zerstört haben. Schaltet über 100 spielbare Charaktere frei, während ihr die Galaxie erkundet und nebenbei ein paar Aliens vermöbelt.

Erhältlich ab: Donnerstag, 28. Februar

Donnerstag, 28. Februar The LEGO Movie 2 Videogame jetzt im PlayStation Store vorbestellen

4. Kingdom Hearts: VR Experience



Fans von Kingdom Hearts können sich diese Woche auf eine Überraschung freuen, denn sie haben die Möglichkeit, einige ihrer liebsten Disney-Erinnerungen aus der farbenfrohen Reihe von Square Enix noch einmal zu erleben. Genießt ein 10-minütiges interaktives PS VR-Video mit der wunderschönen Musik der Serie und schaltet neue Inhalte frei, während ihr spielt.

Erhältlich ab: Donnerstag, 28. Februar

Donnerstag, 28. Februar Mehr erfahren: Kostenlose Kingdom Hearts VR Experience erscheint zu den Feiertagen für PS VR

5. ToeJam & Earl: Back in the Groove



HumaNature Studios erweckt seinen bunten Roguelike-Kultklassiker mit zufällig generierten Levels, ausgefallenen Power-ups und flippigen Aliens wieder zum Leben. Dieser skurrile Neuzugang spielt sich wie ein Sequel des Originalspiels mit einem Haufen an Rückblicken, die Fans der Serie erfreuen werden.

Die Vorbestellungen in dieser Woche

1. Tom Clancy’s The Division 2

Sichert euch in Ubisofts Open-World-RPG-Shooter einen Vorsprung, indem ihr an der offenen Beta vom 1. bis zum 4. März teilnehmt. Taucht in eine post-apokalyptische Welt ein, in der Washington, D.C. kurz vor der Zerstörung steht und ihr die letzte Verteidigungslinie bildet. Ihr werdet es schaffen. Wir glauben an euch.

2. One Piece World Seeker

Begleitet die Strohhut-Piraten und setzt mit ihnen in diesem actionreichen Abenteuer von Ganbarion die Segel in Richtung Gefängnisinsel. Geht mit Ruffys Gum-Gum-Fruchtkräften aufs Ganze und vermöbelt bekannte Gegner aus der „One Piece”-Serie auf altbewährte Weise. Wer den Arzt nicht mag, isst fünf Teufelsfrüchte am Tag.

3. The Occupation

Die Zeit ist euer größter Feind, wenn ihr in White Paper Games’ Echtzeit-Thriller mit verzweigenden Storylines einen terroristischen Angriff untersucht. Sammelt Beweise, befragt Zeugen und fällt schwere Entscheidungen, während ihr diese nicht-lineare Welt erkundet. Spart bei eurer Vorbestellung 10 %, wenn ihr PS Plus-Mitglied seid! Nur mal so als Tipp …