Zudem sind Tom Clancy’s The Division 2 und Days Gone endlich vorbestellbar

Warum sich raus ins kalte Wetter begeben, wenn man auch zu Hause bleiben und Videospiele spielen kann? Erlebt eure Lieblingsabenteuer von Disney und Pixar in Kingdom Hearts III, erforscht die Galaxie in Genesis Alpha One oder holt euch Fractured Minds, das euch vielleicht eine völlig neue Perspektive auf psychische Gesundheit verschafft.

Ob ihr irgendwem richtig in den Hintern treten oder euch auf ein emotionales Abenteuer begeben wollt, die untenstehende Liste hält sicherlich etwas für euch bereit.

1. Kingdom Hearts III

Es ist an der Zeit, Sora, Donald und Goofy wieder für ein neues und actiongeladenes Disney-Pixar-Abenteuer von Square Enix zu vereinen. Sammelt einzigartige Schlüsselschwerter, während ihr durch lebhafte Welten reist, um die Invasion der Herzlosen zusammen mit euren Lieblingshelden aus Toy Story, Baymax – Riesiges Robowabohu, Rapunzel – Neu verföhnt, Die Monster AG und vielen weiteren zurückzuschlagen.

2. Genesis Alpha One

Schlüpft in den Raumanzug eines Raumschiffkapitäns, dessen Mission es ist, ein neues Zuhause für die Menschheit zu finden, in diesem Roguelike-Shooter aus der Egoperspektive von Radiation Blue. Erforscht ein zufällig generiertes Universum während ihr euer Raumschiff verwaltet, Besatzungsmitglieder klont, Ressourcen sammelt und einen Alien-Befall abwehrt. Ihr müsst lediglich die Menschheit vor dem Aussterben bewahren. Alles halb so wild.

3. 8-Bit Hordes

8-Bit-Hordes von Petroglyph ist ein mittelalterliches Arcade-Echtzeit-Strategiespiel, in das sich Spieler auf jedem Talentniveau leicht reinfinden können. Versammelt eure Truppen von Orks oder Menschen während ihr Ressourcen sammelt, mythische Kreaturen kommandiert und eure Basis verteidigt. Es steckt jede Menge Spaß in den Einzelspielermissionen, aber auch an den PvP-Multispielermodi sollte man sich versuchen, wenn man wetteifrig ist.

Erhältlich ab: Freitag 1. Februar

Freitag 1. Februar Bestellt 8-Bit Hordes im PlayStation Store vor

4. Drowning

Dieser Laufsimulator von Polygonal Wolf versetzt euch in die Rolle eines Oberstufenschülers, der unter Depressionen leidet. Reist durch ansehnliche, mit wenigen Polygonen gestaltete Umgebungen, während ihr eine Geschichte erlebt, die in mehreren Enden münden kann. Es ist ein kurzes Spiel, doch die fesselnde Erzählung wird euch so schnell nicht aus dem Kopf gehen.

Erhältlich ab: Mittwoch 30. Januar

Vorbestellungen der Woche

1. Tom Clancy’s The Division 2

Washington D.C. steht kurz vor dem Ruin. Ihr seid die letzte Verteidigung der Stadt in diesem Rollenspiel-Shooter mit offener Welt von Ubisoft. Das D.C. in The Division 2 ist eine 1 zu 1 Nachbildung der echten Stadt. Wenn ihr also noch nie die Gelegenheit hattet, dieser einen Besuch abzustatten, dann besichtigt doch gleich einige Sehenswürdigkeiten. Versucht allerdings, dabei nicht draufzugehen …

Wenn ihr das Spiel vorbestellt, erhaltet ihr außerdem Zugang zur privaten Beta. Diese findet vom 7. bis 11. Februar statt.

Erhältlich ab: Freitag 15. März

Freitag 15. März Bestellt Tom Clancy’s The Division 2 im PlayStation Store vor

2. Days Gone

Ihr schlüpft in die Rolle von Deacon St. John, einem gesetzlosen Biker und Kopfgeldjäger, der versucht, in einem von einer Pandemie verwüsteten Amerika zu überleben. Erforscht diese actiongeladene Welt von Bend Studio auf eurem treuen Motorrad, achtet dabei allerdings auf gnadenlose Gangs und Freaker, die sich entwickeln und ihrer Umgebung anpassen können. Wenn ihr überleben wollt, solltet ihr euch lieber Fallen und Waffen auf Vorrat besorgen.