Diese Woche ist eine großartige Woche für Actionfans: erlebt die Schrecken von Resident Evil 2 von Neuem, lebt eure Actionfilmfantasien aus in The Hong Kong Massacre oder nehmt es mit euren Freunden auf im Arenaspektakel Switchblade. Und mit Wandersong und A Fisherman’s Tale findet ihr außerdem zwei familienfreundliche Abenteuer unter den dieswöchigen Neuzugängen im PlayStation Store.

Egal ob ihr die Welt mit brutaler Gewalt oder mit der Macht der Musik retten wollt – in unserer Liste der Highlights ist garantiert für jeden etwas dabei.

1. Resident Evil 2

Capcom bringen ihren nervenaufreibenden Action-Horror-Klassiker auf die PS4. Neben den Erkundungselementen, Rätseleinlagen und Survivalaspekten des Originals erwarten euch mehr Areale zum Erkunden, verbesserte Kampfmechaniken und ein gewaltiges visuelles Update, wodurch das Spiel noch furchteinflößender wird als je zuvor.

2. Switchblade

Ihr seid auf der Suche nach einem MOBA der etwas anderen Art? Dann ist Lucid Games’ arenabasierter 5v5-Combat-Racer genau das Richtige für euch. Ihr entscheidet euch vor jedem Match für zwei Fahrzeuge, zwischen denen ihr jederzeit nahtlos wechseln könnt. Wählt eine ausgeglichene Kombination aus Tank und Kämpfer oder tobt euch aus mit einem rein offensiven Team.

3. The Hong Kong Massacre

Das neue Spiel des schwedischen Studios VRESKI wirft euch kopfüber in die wilden Schießereien der klassischen Hong-Kong-Actionfilme. Verlangsamt die Zeit, um eure Umgebung zu analysieren, während ihr Gegner niedermäht und Herausforderungen abschließt, um neue Waffen und Ausrüstung freizuschalten. Jeder Schuss zählt und schon ein einziger Fehler kann den Tod bedeuten …

4. Wandersong

Falls euch der Sinn eher nach einem musikalischen Abenteuer steht, habt ihr Glück. Greg Lobanovs farbenfroher Indie-Titel bietet euch ein Erlebnis, bei dem eure Umgebung auf die Musik reagiert, die ihr erschafft. Löst musikalische Rätsel, findet neue Freunde auf eurem Weg und rettet die Welt mit euren Songs.

5. A Fisherman’s Tale

PS VR-Enthusiasten sollten einen Blick auf Innerspace VRs multidimensionales Abenteuer über Bob werfen, der eines Tages realisiert, dass er nichts als eine hölzerne Fischer-Puppe in einem winzigen Leuchtturm ist. Verbündet euch mit verschiedenen Versionen eurer selbst und löst anspruchsvolle Rätsel in einem kleinen Leuchtturm, in einem Leuchtturm, in einem weiteren Leuchtturm. Äh … was?

Anthem

Falls ihr schon gespannt auf neue Infos zu BioWares anstehendem Action-RPG wartet, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Diese Woche erscheint eine neue VIP-Demo und ihr könnt das Spiel jetzt vorbestellen, um euch euren Zugang zu sichern.

