The Walking Dead: The Final Season – Episode 3 und The Grand Tour Game erscheinen ebenfalls

Videospiele entführen uns Orte, die wir unerreichbar wähnen. Im PlayStation Store warten in dieser Woche eine ganze Reihe neuer Abenteuer auf euch. Steigt in Ace Combat 7: Skies Unknown ins Cockpit mächtiger Kampfflugzeuge oder erkundet in Onimusha: Warlords eine andere Ära, während ihr nebenbei Dämonen erledigt.

In den nächsten sieben Tagen stehen euch reichlich neue Erfahrungen zur Auswahl, also lest ruhig weiter. Hier findet jeder etwas für seinen Geschmack.

1. Ace Combat 7: Skies Unknown

Lebt euren Traum als Pilotenass und erobert die Lüfte in Bandai Namcos actiongeladenem Flugsimulator. Widmet euch wilden 360-Grad-Luftkämpfen. Holt in den Missionen für PS VR eure Gegner mit kreativen Mitteln vom Himmel. Wer vorbestellt, erhält dazu Ace Combat: Squadron Leader.

2. The Grand Tour Game

Wolltet ihr je ein Rennen fahren gegen Clarkson, Hammond und May? Zusammen mit der dritten Staffel von The Grand Tour veröffentlichen Amazon Games Studios dieses episodische Rennspiel. In jeder Episode trefft ihr auf dieselben Fahrzeuge, Orte und abgedrehten Herausforderungen aus der Serie, sodass ihr euch so fühlt, als wärt ihr dabei.

Verfügbar: Dienstag, 15. Januar

Dienstag, 15. Januar The Grand Tour Game jetzt im PlayStation Store kaufen

3. Vane

Freunde der Erkundung sollten dieses stimmungsvolle Adventure von Friend or Foe Games nicht verpassen, in dem ihr ein Kind spielt, das sich in einen Vogel verwandeln kann. Erforscht eine trügerisch zerklüftete Welt, löst Geheimnisse und erlebt, wie das Spiel auf euren eingeschlagenen Weg reagiert.

4. The Walking Dead: The Final Season – Episode 3

Clementine hat bereits eine lange gefährliche Reise hinter sich. Broken Toys macht da weiter, wo Suffer the Children aufgehört hat, als Clem und ihre Begleiter nach ihren verschwundenen Freunden suchen. Nähert euch weiter dem Abschluss ihrer herzzerreißenden Geschichte und erlebt, wie sie zu einer Anführerin wird.

5. Onimusha: Warlords

Capcom ist zurück mit einer aufgemotzten Version des beliebten Action-Abenteuers, das im feudalen Japan spielt. Charaktere, Umgebungen und Filmsequenzen wurden alle in hoher Auflösung aufpoliert. Zudem bietet der Titel jetzt Breitbildunterstützung. Jetzt sieht es noch besser aus, wenn ihr Dämonen plattmacht und die Prinzessin rettet.

Die neuen Vorbestellungen in dieser Woche

1. Resident Evil 2

Capcom verpasst diesem Survival-Horrorklassiker ein komplettes Remake und kombiniert die Erkundung, Rätsel und Survival-Elemente des Originals mit moderner Grafik, rasanten Kämpfen und noch mehr Gebieten. Wer es nicht abwarten kann, der erhält einen Vorgeschmack auf den Horror in der Resident Evil 2 1-Shot Demo.

2. Jump Force

Kamehameha! Kämpft gemeinsam mit Son-Goku aus Dragonball, wenn die Welten aufeinandertreffen und mächtige Manga-Charaktere in unsere Welt geworfen werden, um sich gegenseitig herauszufordern. Spike Chunsoft präsentiert ein Anime-Prügelspiel voller Action mit Charakteren aus One Piece, Naruto, Yu-Gi-Oh! und mehr.