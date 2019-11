Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Diese Woche kommen Star Wars: Jedi Fallen Order, Last Labyrinth & Doctor Who: The Edge of Time

Diese Woche stellt der PlayStation Store alle Science-Fiction-Fans vor ein Dilemma: Würdet ihr lieber einen Jedi darstellen oder einen Time Lord spielen? Für einige wird das eine knifflige Entscheidung, denn Star Wars: Jedi Fallen Order und Doctor Who: The Edge of Time erscheinen beide in den nächsten Tagen für PS4.

Aber vielleicht könnt ihr mit Science-Fiction gar nichts anfangen. Vielleicht steht euch der Sinn eher nach einem Horror-Kick, bei dem euer Leben davon abhängt, dass ihr Rätsel löst. Dann werft einen Blick auf Last Labyrinth. Ihr seid Fans von Plattform-Spielen der 90er-Jahre? Probiert das knuffige Tamarin aus. Dieser Titel verspricht, das Beste einer vergangenen Ära zurückzubringen.

Im Grunde ist diese Woche etwas für jeden Geschmack dabei. Lest weiter, um eure Gaming-Stunden schon im Voraus zu planen.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Jeder, der die packende Kampagne von Titanfall 2 gespielt hat, kann bestätigen, dass Respawn Entertainment das Zeug hat, um hervorragende Action-Plattformer hervorzubringen. Wir sind also schon sehr gespannt, zu sehen, welche Wunder sie mit der klassischen Sci-Fi-Saga vollbringen.

Fans können sich auf eine Handlung freuen, die die Zeit zwischen Die Rache der Sith und Eine neue Hoffnung weiter ausschmückt, während erkundbare Level und ein anpassbarer Schwierigkeitsgrad für noch forderndere Kämpfe auch die fanatischsten Anhänger des Third-Person-Action-Adventure-Genres begeistern werden.

Last Labyrinth

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Ihr sitzt im Rollstuhl und seid in einem geheimnisvollen Anwesen gefangen. Eure einzige Chance, zu entkommen? Ihr müsst Katia steuern, eure vollkommen mobile KI-Gefährtin, um Rätsel zu lösen und euch beide zu befreien.

Nur wenige Entwickler würden sich an ein Spielerlebnis wagen, das so sehr von einer natürlichen Interaktion – und Beziehung – mit einem NSC abhängt. Aber andererseits zählen zum Entwicklerteam dieses PS VR-Rätselspiels Leute, die schon an Titeln wie ICO und The Last Guardian gearbeitet haben.

Doctor Who: The Edge of Time

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn die Flucht aus einem Anwesen nicht nach eurem PS VR-Geschmack ist, dann vielleicht eine gefährliche Reise durch Raum und Zeit. Who-Fans, die eine lieblose Versoftung ihrer Lieblingsserie befürchten, sollten durch diese Worte des verantwortlichen Studios besänftigt werden. Aber ihr müsst euch fragen: Seid ihr so tapfer wie der Time Lord persönlich und bereit, euch den Weinenden Engeln zu stellen?