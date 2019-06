Außerdem sind Vorbestellungen für Final Fantasy XIV: Shadowbringers und F1 2019 jetzt möglich

Kunterbunte Kart-Rennen, düstere Mordrätsel und PS VR-Tabletop-Strategie sind nur einige der Dinge, die euch diese Woche unter den Neuerscheinungen im PlayStation Store erwarten.

Gebt Vollgas in Crash Team Racing Nitro-Fueled, löst in Judgment den Fall um einen Serienkiller oder verhelft einem Roboter in Mini-Mech Mayhem zum Sieg.

Lest weiter, um unsere gesamte Liste an Highlights zu sehen, und beginnt euer neues Abenteuer.

1. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Startet die Motoren und erlebt alle originalen Spielmodi, Rennfahrer, Waffen und Strecken in Bennox’ kunterbuntem Remake des PlayStation-Klassikers. Fordert andere im lokalen oder Online-Multiplayer heraus oder bestreitet ein Solo-Abenteuer, um den selbst ernannten schnellsten Rennfahrer der Galaxie zu bezwingen, Nitros Oxide. Der Hauptpreis? Euer Planet …

2. Judgment (Pre Order Edition)



Kehrt in diesem neuen Action-Adventure der Schöpfer von Yakuza nach Kamurocho zurück, um die Morde an mehreren örtlichen Gangstern zu untersuchen. Folgt Verdächtigen, sammelt Beweise und spielt sogar mit Drohnen, während ihr die kriminelle Unterwelt der Stadt erkundet.

3. Mini-Mech Mayhem



Verbündet euch in FuturLabs Tabletop-Kampfspiel mit herzerwärmendem Sinn für Humor mit einem Mini-Mech und verhelft eurem winzigen Freund zum Sieg. Fordert bis zu drei eurer Freunde heraus oder nehmt es mit KI-Gegnern auf, während ihr an eurer perfekten Strategie tüftelt – und fangt noch mal von vorne an, wenn euer Plan nicht auf geht.

4. Bloodstained: Ritual of the Night



Koji Igarashi ist zurück und bringt euch ein Side-Scrolling-Action-RPG, in dem ihr Miriam spielt, eine Waise, deren Körper sich durch den Fluch eines Alchemisten langsam in Kristall verwandelt. Erkundet ein Schloss voller Dämonen, während ihr euch bis zu seinem Herrn vorkämpft, um nicht nur euch selbst, sondern die gesamte Menschheit zu retten.

5. Riverbond



Zerschießt und zerschlagt alles in Sichtweite, wenn ihr die farbenfrohen Welten im niedlichen, voxelbasierten Dungeon-Crawler von Cococucumber erkundet. Wählt aus zahlreichen Nahkampf- und Fernkampfwaffen, kämpft gegen Monster, sucht nach Schätzen und sammelt Crossover-Designs.

Erhältlich ab: Montag 17. Juni

Montag 17. Juni Mehr erfahren: Riverbond ist ein Voxel-Shoot-and-Slash-Spiel mit Indie-Crossovern

Die Vorbestellungen in dieser Woche

1. Final Fantasy XIV: Shadowbringers



Bestreitet das neue Kapitel im MMORPG von Square Enix, in dem ihr euch vom Licht abwenden und ein Krieger der Dunkelheit werden müsst, um das Reich zu retten. Erkundet neue Landschaften, meistert neue Jobklassen und steigt dank der erhöhten Levelgrenze auf Level 80 auf.

2. F1 2019

Codemasters kehrt mit einem neuen Titel in seinem Rennspiel-Franchise zurück, inklusive aller offiziellen Teams, Fahrer und Strecken der Saison 2019. Und wenn ihr etwas Abwechslung wollt, könnt ihr euch sogar an der Formel 2 versuchen.

Erhältlich ab: Freitag, 28. Juni

* Alle Erscheinungstermine waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.