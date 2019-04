Außerdem sind Earth Defence Force: Iron Rain, Vaporum und Dangerous Driving jetzt erhältlich

Diese Woche geht es heiß her im PlayStation Store mit nervenaufreibenden Konfrontationen im Gerichtssaal in Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy und abgedrehter Rennfahr-Action in Dangerous Driving.

Ihr habt immer noch nicht runtergescrollt? Na los, werft einen Blick auf die vollständige Liste der Neuerscheinungen und lasst euch zu eurem nächsten Abenteuer inspirieren.

1. Falcon Age

Kämpft gegen Roboterinvasoren und entdeckt die verlorene Kunst der Falknerei in diesem mit PS VR kompatiblen Action-Abenteuer von Outerloop Games. Zieht ein Falkenjunges groß während ihr euch das Jagen, das Sammeln von Ressourcen und das Herstellen von Gegenständen aneignet. Die Modeliebhaber unter euch können euren gefiederten Freund zudem mit Hüten und Schals einkleiden – oder mit Rüstungen, falls ihr eher praktisch veranlagt seid.

Erhältlich ab: Dienstag, 9. April

Dienstag, 9. April Mehr lesen: Falcon Age für PS4 und PS VR enthüllt

2. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

EINSPRUCH! Begleitet Phoenix Wright auf seiner Reise vom frisch in die Berufswelt eingestiegenen Rechtsanwalt bis hin zum erfahrenen Profi in Capcoms Gerichtssaal-Abenteuer. Sammelt Beweise, befragt Zeugen und trefft außergewöhnliche Charaktere, während ihr die Unschuld eurer Klienten beweist und nebenbei noch einige Mordfälle aufklärt.

Erhältlich ab: Dienstag, 9. April

3. Earth Defence Force: Iron Rain

Tretet der Earth Defence Force bei und bekämpft riesige außerirdische Insekten in diesem actiongeladenen Shooter von Yuke. Passt euren Soldaten mit Exoskeletten und Hunderten von Waffen an, während ihr euch in über 50 Missionen mit fünf verschiedenen Schwierigkeitsgraden stürzt. Wenn ihr euch den Invasoren nicht alleine stellen wollt, könnt ihr euch im Online- oder lokalen Multiplayer mit weiteren EDF-Soldaten zusammenschließen.

Erhältlich ab: Donnerstag, 11. April

Donnerstag, 11. April Earth Defence Force: Iron Rain jetzt im PlayStation Store vorbestellen

4. Dangerous Driving

Die Co-Entwickler der ursprünglichen Burnout-Reihe liefern mit diesem Titel eine Arcade-Rennerfahrung der Extraklasse. Rast mit halsbrecherischen Geschwindigkeiten durch eine Vielzahl verschiedener Modi, zermalmt eure Feinde in den „Takedown”-Rennen (Rauswurfrennen) oder nehmt das Gesetz in „Pursuit”-Rennen (Verfolgungsrennen) selbst in die Hand.

Die Vorbestellungen der Woche

1. Borderlands 3



Gearbox Software kehrt zurück mit der altbewährten und actiongeladenen Shooter-Reihe, in der ihr in die Rolle eines Vault-Hunters schlüpft. Dieses Mal dürft ihr euch auf das Erkunden von Welten außerhalb von Pandora freuen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Umgebungen und Feinden.

2. Warhammer: Chaosbane



Spielt alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus und wählt einen Helden aus vier Charakterklassen aus, mit dem ihr euch durch die fantastische Welt von Warhammer kämpft.

Erhältlich ab: Dienstag, 4. Juni

Dienstag, 4. Juni Warhammer: Chaosbane jetzt im PlayStation Store vorbestellen

3. Jupiter & Mars



Begebt euch auf ein Unterwasser-Puzzle-Abenteuer in einer Welt, in der sich die Natur nach dem Verschwinden der Menschheit langsam wieder erholt hat. Spielt als ein Delfin mit ausgeprägter Echoortung, um durch schmutziges Wasser zu navigieren und Rätsel in der Umgebung zu lösen.

Erhältlich ab: Dienstag, 23. April

*Alle Veröffentlichungsdaten sind zum Zeitpunkt der Herausgabe korrekt.