Bestellt außerdem Control und World of Warships: Legends vor

Wir sind zurück und haben eine neue Lieferung an PlayStation Store-Neuerscheinungen im Gepäck, die es für euch in der kommenden Woche zu entdecken gibt. Baut Gebäude im gesamten Sonnensystem in Constructor Plus, wagt euch auf eine postapokalyptische Ausfahrt mit FAR: Lone Sails oder fordert eure Freunde zu einem magischen Arenakampf in Skorecery heraus.

Lest weiter, um die vollständige Highlight-Liste anzusehen und besucht den PlayStation Store für weitere Informationen.

1. Constructor Plus

System 3 kehren mit der Fortsetzung ihres wahnwitzigen Städtebauens im Echtzeitstrategie-Stil zurück und liefern euch den bekannt originellen Sarkasmus und eine wahre Fülle an neuen Inhalten. Beginnt eure Karriere als geringverdienender Bauträger und weitet euer Imperium mit allen verfügbaren Mitteln aus, auch wenn dies vielleicht Vereinbarungen mit zwielichtigen Gestalten mit sich bringt. Der Weg nach ganz oben sollte einfach sein – auch wenn er möglicherweise etwas illegal verläuft …

Erhältlich ab: Donnerstag, 4. April

2. FAR: Lone Sails



Was wäre, wenn ihr die letzten eurer Art seid? Haltet euer Fahrzeug instand und rüstet es bestmöglich auf. Der Weg durch den ausgetrockneten Ozean in Okomotives postapokalyptischem Abenteuerspiel wird lang und beschwerlich. Diese trostlose Welt hält keine bedrohlichen Monster für euch bereit. Das einzige, was an euch und eurem Fahrzeug zehrt, sind die gefährlichen Wetterverhältnisse und die unzähligen Straßenblockaden.

3. Skorecery

Ladet ein paar Freunde ein und wetteifert von der Couch aus. Dieses kooperative Arcade-Spiel von GrappleHook Games benötigt nur Sekunden, um es zu erlernen, doch Stunden, um es zu beherrschen. Duelliert euch mit bis zu drei anderen Spielern in engen Arenen. Rennt, springt, wirkt Zauber oder sprecht ein oder zwei Flüche aus …

Erhältlich ab: Donnerstag, 4. April

Die Vorbestellungen der Woche

1. Control



Remedy Entertainment stellt euch ein Third-Person-Actionabenteuer vor, in dem ihr die Rolle einer Geheimdienstdirektorin übernehmt, die einem außerirdischen Angriff auf den Grund gehen will. Meistert eure übernatürlichen Kräfte und modifizierbare Ausrüstung, während ihr euch euren Weg durch unberechenbare Umgebungen bahnt. So sieht also eine Beförderung aus!

Erhältlich ab : Dienstag, 27. August

: Dienstag, 27. August Control jetzt im PlayStation Store vorbestellen

2. World of Warships: Legends



Ihr wollt eure taktischen Fingerfertigkeiten trainieren? Dann stürzt euch mit diesem maritimen Action-MMO in großflächige Seeschlachten. Viele Wege und Strategien führen zum Versenken eurer Rivalen. Tüftelt an Hinterhalten, nutzt flankierende Angriffe oder nehmt es im direkten Kräftemessen mit euren Gegnern auf. Bestellt noch heute vor und stecht bereits ab dem 12. April in See.

Erhältlich ab : Dienstag, 16. April

: Dienstag, 16. April World of Warships: Legends jetzt im PlayStation Store vorbestellen

*Alle Veröffentlichungsdaten sind zum Zeitpunkt der Herausgabe korrekt..