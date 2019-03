Ebenfalls neu im Angebot: Space Junkies und Xenon Racer

Eine neue Woche beginnt – das bedeutet, dass wir uns ein neues cooles Intro für unseren Artikel zu den fantastischen Neuzugängen im PlayStation Store einfallen lassen müssen. Also: Werdet in MLB The Show 19 zum Baseball-Ass, erlebt in Assassin’s Creed 3 Remastered eine ungewöhnliche Geschichtslektion oder lasst in den tödlichen Arenen von Space Junkies ordentlich Dampf ab.

Die Highlights dieser Woche haben einiges zu bieten, also halten wir uns nicht länger mit Nebensächlichkeiten auf. Seht euch stattdessen unsere Empfehlungen an!

1. MLB The Show 19



Werdet Teil der Major League und spielt in der Baseball-Simulation von Sony San Diego Studio Seite an Seite mit den Legenden. Probiert die neuen Spieleranpassungen, brandneue Spielmodi, den Online-Multiplayer und den Karrieremodus im RGP-Stil aus.

2. Assassin’s Creed III Remastered



Das Open-World-Abenteuer von Ubisoft ist zurück und hat nicht nur verbesserte Grafiken, sondern auch eine neue Gameplay-Mechanik zu bieten. Schließt euch der amerikanischen Revolution an und nutzt eure tödlichen Talente, um all jene auszuschalten, die euch eurer Freiheit berauben wollen. Dabei trefft ihr historische Figuren und erkundet chaotische Städte, blutgetränkte Schlachtfelder und die amerikanische Wildnis. Wenn ihr Glück habt, dürft ihr sogar gegen einen Bären kämpfen!

Erhältlich ab: Freitag, 29. März

3. Outward



Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen schlüpft ihr im Open-World-RPG von Nine Dots Studios nicht in die Rolle eines großen Zauberers oder auserwählten Helden. Ihr seid nicht mehr als ein gewöhnlicher Bürger, der versucht, in einer gefährlichen Welt voller hungriger Kreaturen und ansteckender Krankheiten zu überleben. Perfekt für alle, die eine ganz neue Herausforderung suchen.

Erhältlich ab: Dienstag, 26. März

Dienstag, 26. März Outward jetzt im PlayStation Store vorbestellen

4. Space Junkies



Schaut nach oben! In Ubisofts Arcade-Shooter für PS VR werdet ihr von allen Seiten angegriffen. Wenn ihr mutig seid, schwingt ihr zwei Pistolen gleichzeitig, aber es ist auch empfehlenswert, eine davon gegen einen Schild einzutauschen. So blockt ihr Angriffe aus jeder Richtung, während ihr euch 1 vs. 1, 2 vs. 2, Free-for-All oder im King Mode wilde Kämpfe liefert.

5. Xenon Racer



Selbst im Zeitalter von fliegenden Autos bekommen die Leute nicht genug von guter, alter Rennaction – wie im Rennsimulator von 3DClouds.it. Rast in futuristischen Elektroautos mit Xenon-Antrieb mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch einzigartige Städte wie Tokio und Dubai und sichert euch in einem wilden Wettbewerb Ruhm und Ehre.

Die Vorbestellungen der Woche

1. Mortal Kombat 11



Das gnadenlose Kampfspiel von NetherRealm Studios kehrt mit einer bunten Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern auf PS4 zurück in den Ring. Eiskalte Finisher und brutale Kampftechniken erwarten euch – und wenn ihr vor Ungeduld schon ganz zappelig seid, solltet ihr den Titel jetzt vorbestellen, damit ihr euch bereits in der geschlossenen Beta von 28. bis 31. März einen Eindruck von der irren Action machen könnt.

* Alle Erscheinungsdaten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.