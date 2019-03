Außerdem könnt ihr MLB The Show 19 vorbestellen, das nächste Woche erscheint

Im PlayStation Store gibt es diese Woche Ninjas im Überfluss. Bekämpft in Sekiro: Shadows Die Twice gewaltige Gegner vor der Kulisse eines Japans im 16. Jahrhundert oder stellt in The Messenger euer Können auf die Probe, wenn ihr ein Retro-Abenteuer mit Shinobis bevorzugt.

Seht euch unten die vollständige Liste der Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

1. Sekiro: Shadows Die Twice

Werdet zu einem meisterhaften Shinobi, während ihr im neuesten Action-Adventure von FromSoftware, den Machern von Bloodborne und der „Dark Souls”-Reihe, die blutige Sengoku-Zeit von Japan erkundet. Kombiniert Stealth-Elemente mit Nahkämpfen, vertikalen Bewegungen und einem Arsenal aus prothetischen Werkzeugen, während ihr eure Gegner ausschaltet.

2. The Messenger



Der Indie-Top-Hit The Messenger scheint auf den ersten Blick ein guter, alter Action-Plattformer zu sein, aber er entwickelt sich zu einem Zeitreise-Abenteuer mit einer gesunden Portion Humor. Tretet in die Fußstapfen eines Ninjas, während ihr unvergessliche Schurken bekämpft, versteckte Levels entdeckt und mit Charakter-Upgrades herumspielt.

Mehr erfahren: Ninja-Plattformer The Messenger startet am 19. März auf PS4

3. SNK 40th Anniversary Collection

Fühlt ihr euch nostalgisch? SNK feiert sein 40. Jubiläum mit dieser Sammlung von klassischen Arcade-Spielen aus seinem goldenen Spielezeitalter. Erlebt unter Fans beliebte Retrotitel noch einmal, darunter die Ikari-Trilogie, Psycho Soldier, Crystalis und mehr.

Mehr erfahren: Wie die SNK 40th Anniversary Collection 24 Klassiker des goldenen Gaming-Zeitalters davor bewahrt, in der Versenkung zu verschwinden

4. Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!



Chocobo’s Mystery Dungeon, das Spin-off zu Final Fantasy von Square Enix, ist wieder da – mit verbesserter Grafik, einzigartigen neuen Dungeons und lokalem Koop-Modus. Genießt eine fesselnde Story, während ihr Monster bekämpft und euch mit ihnen anfreundet, um die tückischen Dungeons zu meistern. Je mehr Monster ihr sammelt, desto einfacher könnt ihr Hindernisse bewältigen, die euch über den Weg laufen.

Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! jetzt im PlayStation Store vorbestellen

5. Fate/EXTELLA LINK



Der neue Anime-Actiontitel von Marvelous beginnt dort, wo Fate/EXTELLA: The Umbral Star endet, und bietet verbesserte Grafik und eine größere Auswahl an spielbaren Charakteren. Probiert im Singleplayer-Modus neue Kampfmechaniken aus und geht im Multiplayer-Modus, der „4 gegen 4″-Online-Kämpfe unterstützt, aufs Ganze.

Fate/EXTELLA LINK jetzt im PlayStation Store vorbestellen

Die Vorbestellungen in dieser Woche

1. MLB The Show 19

Mischt im neuesten Teil von Sony San Diego Studios Baseball-Simulator in der Major League mit. Probiert neue Spielmodi, aktualisierte Spieleranpassungen und den Online-Multiplayer-Modus aus oder macht euch im Karrieremodus, der im RPG-Stil gehalten wurde, einen Namen.

* Alle Erscheinungstermine waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.