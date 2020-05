Das sind die neuen Veröffentlichungen im PlayStation Store

Warface: Breakout, Bug Fables: The Everlasting Sapling, Atomiccrops erschienen ebenfalls auf PS4

PlayStation.Blog-Team:

Der PlayStation Store hat diese Woche Besonders im Portfolio. Götter und Science-Fiction-Ikonen kämpfen in Mortal Kombat Aftermath und ein neuer PvP-Shooter betritt die Multiplayer-Arena in Form von Warface: Breakout. Niedliche Rollenspiele gibt es mit mit Bug Fables: The Everlasting Sapling, während sich ein modernes Phänomen in Minecraft-Dungeons als Dungeon-Crawler vorstellt.

Lasst uns direkt die Highlights ansehen und danach die volle Liste.

Mortal Kombat: Aftermath Kollection | Erscheint Dienstag, den 26. Mai 2020

Aftermath baut auf dem bereits vollgepackten Paket auf, das zu Mortal Kombat 11 gehört. Neue Handlungsstränge und Stages, wiederkehrende Fan-Favoriten (Charaktere, Fatalities) und die Science-Fiction-Ikone RoboCop sorgen für eine überzeugende Erweiterung. Neulinge können das Spiel und die Erweiterung zusammen kaufen.

Minecraft Dungeons | Erscheint Dienstag, 26. Mai 2020

Wie der Name schon sagt, konzentriert sich der Ableger von Mojangs äußerst beliebter Gebäudesimulation Dungeon-Crawling. Zieht allein oder mit Freunden los und erkundet unterirdische Höhlen, kämpft gegen Bestien und sammelt unterwegs Beute. Eine super lustige und familienfreundliche Einführung in ein Genre, das durch Games wie Diablo populär wurde.

Warface: Breakout | Erscheint am 26. Mai 2020

Kürzlich angekündigt und schon auf dem Markt: Breakout ist das neue, alleinstehende und kompetitive PvP-Shooter-Game des Farface-Franchises. Inspiriert von Counter-Strike, kann man im Spiel als eine von zwei Seiten wählen. Fünf verschiedene Karten, 20 realistische Waffen und noch mehr Inhalte kommen in den nächsten Monaten auf euch zu.

Bug Fables: The Everlasting Sapling | Erscheint am 28. Mai 2020

Das Versprechen der Unsterblichkeit zwingt drei insektoide auf eine Abenteuerreise zu gehen und sich auf die Suche durch das riesige Königreich Bugaria zu machen. In diesem besonderen Rollenspiel erwarten euch bunte Charaktere, gefährliche Feinde und rundenbasierte Kämpfe. Nutzt die einzigartigen Fähigkeiten der Helden, um euren eigenen Weg zum Ziel zu finden, geheimnisse aufzudecken und Nebenmissionen zu erforschen.

Die volle Liste der neuen Titel in dieser Woche: