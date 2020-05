Das sind die neuen PlayStation Store Erscheinungen in dieser Woche

John Wick Hex und andere Games erscheinen diese Woche auf PS4

PlayStation.Blog-Team:

Wenn wir es mit dem vollgepackten März vergleichen, beginnt der Mai ein bisschen ruhiger. Zumindest, was die PS4-Neuerscheinungen angeht. Möglicherweise haben sich alle von dieser Woche ferngehalten, da der gefährlichste Killer der Welt auf PlayStation 4 erscheint.

Lasst uns einen Blick darauf werfen.

John Wick Hex | Erscheint am: Dienstag, 5. Mai

Wie emuliert man die kinetischen Kampfsequenzen von einem der größten Action-Kino-Charakteren für ein Videospiel? Macht es am Besten so wie John Wick: Denkt über den Tellerrand hinaus. Das hat Mike Bithell (Thomas Was Alone, Volume) getan und das unglaublich schnelle Moveset des Kämpfers als taktischen Action-Puzzler neu interpretiert. Es ist anders und passt perfekt.

Mr. Wick wird von einigen anderen Spielen in dieser Woche begleitet. Schaut euch hier die Liste an*.

*Alle Erscheinungstermine waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.