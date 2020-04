Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Predator: Hunting Grounds, Trials of Mana, MotoGP 20 und mehr feiern ihr Debüt auf PS4

PlayStation.Blog-Team:

Mit den dieswöchigen Neuerscheinungen im PlayStation Store werdet endlich herausfinden, ob ihr im Blockbuster-Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds zu den Jägern oder den Gejagten gehört.

Alternativ könnt ihr mit dem Remake von Seiken Densetsu 3 – hierzulande besser bekannt als Trials of Mana – einen wahren Action-RPG-Klassiker erstmals auf PS4 erleben. Ihr lebt euer Leben lieber auf der Überholspur? Ihr wollt den Nervenkitzel der Rennstrecke spüren? Dann ist Milestones MotoGP 20 genau das Richtige für euch.

Sehen wir uns die Titel mal im Detail an.

Predator: Hunting Grounds | Erhältlich ab: Freitag, 24. April

Begebt euch in diesem asymmetrischen Multiplayer-Shooter, bei dem sich alles um den Kampf Mann gegen Predator dreht, auf die Jagd oder versucht, dem Jäger zu entkommen. Schließt als Teil eines Feuerteams Missionen ab, bevor euch der Predator erwischt. Oder schlüpft selbst in die Rolle des Predators und jagt eure Beute mit tödlichen Alienwaffen.

Trials of Mana | Erhältlich ab: Freitag, 24. April

Schon zum zweiten Mal diesen Monat beglückt uns Square Enix mit der Neuauflage eines klassischen RPGs für die PS4-Ära. Trials of Mana behält das altbekannte Echtzeitkampfsystem, das farbenfrohe Weltdesign und das bewährte Gruppensystem mit drei aus möglichen sechs Charakteren des Originalspiels bei. Aber anstelle der Sprite-basierten Top-Down-Grafik des SNES-Klassikers erwartet euch nun ein ausgewachsenes Third-Person-Adventure. Ladet euch am besten gleich die kostenlose Demo im PlayStation Store herunter und übertragt euren Spielstand anschließend in die Vollversion.

MotoGP 20 | Erhältlich ab: Donnerstag, 23. April

Entwicklerstudio Milestone lässt mehr als eine Dekade Rennsporterfahrung in den neuesten Ableger ihrer Grand-Prix-Motorradrennserie fließen. Diesmal könnt ihr euch nicht nur in der Saison 2020 eure Sporen verdienen, sondern auch als Manager die komplette Kontrolle über eure Titeljagd übernehmen, indem ihr eure Ideallinien auf der Strecke perfektioniert und euer Motorrad in der Werkstatt optimiert.

Diese drei Titel sind nur ein kleiner Teil der dieswöchigen Neuheiten. Die komplette Liste findet ihr unten*: