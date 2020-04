Diese Spiele erscheinen diese Woche im PlayStation Store

Resident Evil 3, Persona 5 Royal, Curious Expedition und mehr auf PS4

In den Neuerscheinungen aus dem PlayStation Store werdet ihr diese Woche versuchen, dem unermüdlichen Nemesis aus dem Remake des Survival-Horror-Klassikers entkommen, das Herz korrupter Menschen in einem der beliebtesten JRPGs der Dekade möglichst stylish stehlen oder in die Schuhe einer berühmten, historischen Figur schlüpfen und Schätze in einer wunderschönen, pixeligen Welt suchen.

Werfen wir einen Blick darauf:

Resident Evil 3

Jill Valentine ist zurück und sie versucht im dritten Teil der RE-Saga aus Raccoon City zu entkommen. Aber etwas großes… sehr großes… stellt sich ihr in den Weg: Nemesis. So wie schon RE2 im letzten Jahr, bringt Resident Evil 3 klassischen Horror zurück auf die Bildschirme – gespickt mit neuen Gameplay-Mechaniken, toller Grafik und einer erweiterten story. Außerdem gibt es einen brandneuen, asymmetrischen Multiplayer-Modus mit dem Namen Resistance. Darin werdet ihr zum Mastermind, das den Horror kontrolliert. Oder aber ihr werdet zu einem Survivor, der den Augen des Masterminds entkommen will.

Persona 5 Royal

Seid ihr bereit, euer wahres Ich erneut zu treffen? Das beliebte JRPG von Atlus bekommt mit Royal ein riesiges Upgrade mit neuen Charakteren, mehr Geschichte und Stunden voller neuer Inhalte. Macht euch bereit für noch mehr Tiefe, das den weltweiten erfolg von Persona 5 noch weiter tragen wird. Ihr seid noch neu in der Welt von Persona? Dann ist jetzt die perfekte Zeit, um in das Metaverse einzusteigen! Mit Persona 5 Royal bekommt ihr zudem alle DLCs von P5.

Curious Expedition

Maschinen-Mensch, das Indie Studio aus Berlin, veröffentlicht diesen Roguelike Sim. Zusammen mit berühmten Personen werdet ihr Expeditionen in noch völlig unerforschte Regionen unternehmen. Vielleicht macht ihr es aus Rum, wegen der Schätze oder wegen der Wissenschaft. Ihr beginnt euer Abenteuer mit sieben verschiedenen Entdeckern, die alle auf historischen Figuren basieren.

*Alle Spielveröffentlichungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt