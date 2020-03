Nioh 2, My Hero One’s Justice 2 und MLB The Show 20 erscheinen für PS4

PlayStation.Blog-Team

Team Ninja hat diese Woche eine ganz spezielle Herausforderung für alle PS4-Spieler: Im sehnsüchtig erwarteten Masocore-Sequel Nioh 2 müsst ihr es mit einer Welt von furchterregenden Yokai aufnehmen. Bandai Namco gibt Anime-Fans in My Hero One’s Justice 2 die Gelegenheit, noch einmal ihr Können in der virtuellen Arena unter Beweis zu stellen, und SIE San Diego Studio verspricht Early-Access-Spielern mit MLB The Show 20 die ultimative Sportsimulation.

Alle diese Spiele und mehr erscheinen in den kommenden Tagen im PlayStation Store. Sehen wir sie uns mal etwas genauer an.*

Nioh 2 | Erscheint: Freitag, 13. März

Für alle PS4-Spieler, die ihre Kampfskills durch den brutalen Schwierigkeitsgrad des Masocore-Genres geschult haben, kommt Weihnachten dieses Jahr noch vor Ostern. Das Samurai-Epos von Team Ninja erscheint diesen Freitag und dürfte eine neue Meisterklasse in gnadenloser Action-RPG-Brutalität werden. Behaltet diese Woche den PS Blog im Auge. Ihr findet dort Kampf-Guides und Insider-Details zu Design und Entwicklung des Spiels.

My Hero One’s Justice 2 | Erscheint: Freitag, 13. März

Im Sequel zum Arena-Battler ist die kultige Besetzung aus dem Original wieder mit von der Partie, ergänzt um ein paar neue – aber vertraute – Gesichter aus der erfolgreichen Anime-Serie. Unglaubliche 40 Charaktere stehen zur Verfügung. Ihr habt also bei der Zusammenstellung eures Teams von Kämpfern reichlich Auswahl.

MLB The Show 20 [Early Access] | Erscheint: Freitag, 13. März

Wenn ihr es kaum erwarten könnt, San Diego Studios neues Baseballspiel zu spielen, dann haben wir tolle Neuigkeiten für euch! Wer die digitale Version des Spiels vorbestellt, der kann sie schon diesen Freitag freischalten, ganze fünf Tage vor dem offiziellen Release.

*Alle Veröffentlichungstermine nach offiziellem Stand bei Erscheinen dieses Artikels.