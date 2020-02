One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Two Point Hospital, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection und mehr auf PS4

PlayStation.Blog-Team

Diese Woche könnt ihr im PlayStation Store zum mächtigsten Superhelden der Welt werden, die herausfordernde Verwaltung eines Krankenhauses meistern oder eure Plattformer-Fähigkeiten mit einem der besten Spiele aus dem Genre unter Beweis stellen.

Legen wir los!

One Punch Man: A Hero Nobody Knows | Erscheint am Freitag, dem 28. Februar

Nach Jump Force wagt sich Spike Chunsoft mit seiner ganzen Erfahrung an die nächste überaus beliebte Manga- und Animeserie: One Punch Man. All die verrückten Helden, durch die die Vorlage so beliebt wurde, stehen bereit, die Kampfarena ordentlich aufzumischen. Wählt ein Trio aus und stellt euch dem Kampf. Erstellt mit einem Charaktereditor euren eigenen Verbrechensbekämpfer.

Two Point Hospital | Erscheint am Dienstag, dem 25. Februar

Two Point Hospital, der geistige Nachfolger der beliebten Simulationsreihe Theme Hospital bietet euch alles, was das Original so großartig gemacht hat, fügt noch eine ordentliche Dosis Humor hinzu und setzt euch bei der Verwaltung eines ständig wachsenden Klinikums gehörig unter Druck. Erweitert euer Krankenhaus, entwickelt neue Medizin, bildet das Personal weiter und heilt so viele Patienten wie möglich.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection | Erscheint am Dienstag, dem 25. Februar

Capcom setzt seine erfolgreiche Reihe fort und vereint wieder einige die größten Plattfomer-Titel der vergangenen Jahre in einer umfassenden Sammlung, um sie den Spielern von heute näherzubringen. Dieses Mal gibt es sechs Mal Mega Man in einer Sammlung: Mega Man Zero 1 bis 4, dazu noch Mega Man ZX sowie ZX Advent.

Diese drei Spiele sind Teil einer Auswahl von anderen Titeln, die diese Woche erscheinen.* Unten findet ihr die komplette Liste!

* Erscheinungstermine waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.