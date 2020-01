Journey to the Savage Planet, Kamiko, Mosaic und viele mehr geben ihr Debüt auf PS4

Erkundet diese Woche auf PS4 eine außerirdische Welt aus der Egoperspektive im Sci-Fi-Spiel Journey to the Savage Planet, kämpft im Top-Down-Abenteuer Kamiko gegen Dämonen oder gebt euch in der düsteren und surrealen Erzählung von Mosaic der täglichen Routine hin.

Diese und viele weitere Erlebnisse sind Teil der Neuerscheinungen dieser Woche im PlayStation Store. Unten findet ihr die vollständige Liste der neuen Veröffentlichungen!*

Führt das Siegerteam an, erledigt eure Gegner oder begebt euch mit Verbündeten auf atemberaubende Abenteuer.

* Die Erscheinungstermine der Spiele waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.