Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Untitled Goose Game, Wattam und mehr erscheinen auf PS4

PlayStation.Blog-Team

Die Neuerscheinungen dieser Woche im PlayStation Store werden von zwei sehr ungewöhnlichen und grundverschiedenen Spielerlebnissen angeführt: Terrorisiert als diebisches Federvieh ein idyllisches Dorf in Untitled Goose Game oder spielt in Wattam einen grünen Würfelbürgermeister, der seine in der ganzen Galaxie verstreuten Bürger wieder zusammenbringen will.

Untitled Goose Game

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

In diesem isometrischen Knobelspiel seid ihr eine kleptomanische Gans, die dem Zorn der Anwohner entgehen muss, während sie ihrem zwielichtigen Tagewerk nachgeht. Jede Örtlichkeit im Dorf stellt euch vor ein neues Problem, das durch cleveres Schleichen, Schrecken und Schnattern gelöst werden will. Dieses durch und durch charmante Erlebnis bietet nach dem Abspann zusätzliche, noch kniffligere Herausforderungen. Ein Gans besonderes Vergnügen.

Wattam

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Dieses entzückende und bizarre Werk ist das Ergebnis einer fünfjährigen Zusammenarbeit zwischen zwei angesehenen Spieldesignern: Keita Takahashi, Schöpfer von Katamari Damacy, und Robin Hunicke, Produzentin von Journey, einem Spiel von thatgamecompany. Ihr spielt einen Bürgermeister, der versucht, seine in der Galaxie verstreuten Bürger wieder zusammenzubringen.