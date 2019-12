Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Gunlord X, Headliner: NoviNews und andere neue Titel

PlayStation.Blog-Team

Mit den Neuerscheinungen im PlayStation Store in dieser Woche erwarten euch Retro-Action und die Macht, das Weltgeschehen zu manipulieren. Und selbst wenn euch das typische 80er-Jahre-Gameplay von Gunlord X oder die heikle Leitung einer Tageszeitung in Headliner: NoviNews nicht zusagt, könnt ihr euch noch auf so einige andere Titel freuen.

Erfahrt unten mehr über diese Spiele und seht euch die komplette Liste der Veröffentlichungen dieser Woche an*.

Gunlord X

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Gunlord X ist ein Paradebeispiel der klassischen Side-Scroller, in denen man sich mit Dauerfeuer durch die Level kämpft: Es ist schwer, stellt euch ein hammermäßiges Arsenal zur Verfügung und bietet epische Bosskämpfe. Ach, und da wären dann ja auch noch der energiegeladene Soundtrack im Stil der 80er-Jahre, der die ganze Ballerei passend untermalt. „X” ist zudem eine verbesserte Version des ursprünglichen Gunlord, das 2012 für Neo Geo erschienen ist, und stellt somit die beste Umsetzung des actiongeladenen Titels dar.

Headliner: NoviNews

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Bestimmt in diesem storylastigen Adventure über Schlagzeilen, die die Spielwelt beeinflussen. An eurem Schreibtisch in einer fiktiven Tageszeitung seht ihr die Artikel eurer Reporter durch und müsst entscheiden, welche davon veröffentlicht werden. Die Folgen eurer Entscheidungen werdet ihr dann auf den Straßen Novistans und bei der Interaktion mit Kollegen und anderen Charakteren erleben. Headliner: NoviNews ist auf erneutes Durchspielen ausgelegt, da euch bei eurem Abenteuer nur 14 Tage in Spielzeit bleiben.