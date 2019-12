Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Stardust Odyssey, Arise: A Simple Story, EarthNight und Ancestors: The Humankind Odyssey feiern ihre Premiere

In den dieswöchigen Neuerscheinungen im PlayStation Store könnt ihr durch das Weltall fliegen, eine Reise ins Leben nach dem Tod unternehmen oder die ersten Schritte in der Geschichte der Menschheit nachvollziehen. Neben Stardust Odyssey, Arise: A Simple Story und Ancestors: The Humankind Odyssey könnt ihr euch in EarthNight zudem auf die Erde stürzen oder in Simulacra ein unvergleichliches Horrorerlebnis überleben.

Weitere Infos zu diesen und allen anderen Spielen, die in den nächsten 7 Tagen in digitaler Form veröffentlicht werden, findet ihr unten*.

Arise: A Simple Story | Erscheint am: Dienstag, dem 3. Dezember

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

In diesem wunderschönen Third-Person-Adventure des spanischen Entwicklers Piccolo Studios erwartet euch eine epische Reise in das Leben nach dem Tod. Während ihr entscheidende Augenblicke eures früheren Lebens noch mal durchlebt, verändern sich die berauschenden Spielumgebungen, sodass ihr mit einem weinenden und einem lachenden Auge ein herrliches Spielerlebnis genießen könnt.

Stardust Odyssey | Erscheint am: Dienstag, dem 3. Dezember

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Macht euch mit einem intergalaktischen Piraten in einem packenden Sci-Fi-Adventure auf den Weg durchs All und raubt anderen Reisenden mit vernichtenden Zaubern ihr Hab und Gut. Das Spiel präsentiert nicht nur eine einzigartige fremdartige Ästhetik, sondern auch einen optionalen Koop-Modus.

Ancestors: The Humankind Odyssey | Erscheint am: Freitag, dem 6. Dezember

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Patrice Desliets, der Schöpfer von Assassin’s Creed und Director von Prince of Persia: Sands of Time, kehrt mit einem ambitionierten Survival-Spiel zurück, das den Überlebenskampf mehrerer Primaten im prähistorischen Afrika schildert. Vergrößert euren Clan, erlernt neue Fertigkeiten und drückt der neuen Welt euren Stempel auf.

