Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Death Stranding, Need for Speed Heat, Just Dance 2020, Valfaris und mehr kommen für PS4

PlayStation.Blog-Team

Übernatürliche Ereignisse, schnelle Fahrzeuge, lässige Beats und mehr stehen bei den Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store auf dem Programm. Stellt die Zivilisation in Death Stranding wieder her, betretet die Welt der Underground-Rennen in Need for Speed Heat und tanzt, als würde euch niemand zusehen, in Just Dance 2020.

Seht euch unten die Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

Death Stranding



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Nach Jahren voller kryptischer Trailer, Verschwörungstheorien und dem großen Hype darum, was Hideo Kojima für sein schwer definierbares, neues Open-World-Abenteuer wohl geplant hat, ist Death Stranding endlich da. In der Rolle von Sam Bridges reist ihr durch ein zerstörtes Nordamerika mit der Mission, eine Welt wiederherzustellen, die kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Need for Speed Heat



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn ihr auf der Suche nach schnellem Tempo seid, dann zieht euch den neuen Teil der „Need For Speed”-Reihe von Ghost Games rein.

Tretet tagsüber in offiziellen Events an, um Geld für Fahrzeug-Upgrades zu verdienen, und stürzt euch nachts in die Welt der Underground-Rennen, um eure Reputation zu erhöhen und Fahrzeugteile freizuschalten. Fahrt gegen die Polizisten der Stadt, die nach Sonnenuntergang nicht mehr nach den Regeln spielen. Mit höherer Reputation steigt auch eure Heat-Stufe, was die skrupellosen Polizisten noch aggressiver werden lässt. Schafft ihr es ohne Totalschaden zurück zum Unterschlupf?

Just Dance 2020



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Seid ihr auf der Suche nach etwas, das der ganzen Familie gute Laune bereitet? Das populäre Rhythmusspiel von Ubisoft kehrt mit 40 neuen Songs zurück, darunter Charthits wie God is a Woman von Ariana Grande und beliebten Kinderliedern wie Baby Shark von Pinkfong.

Studiert eure lässigen Moves alleine ein oder beweist euren Freunden euer Talent im Koop-Modus. Auch die Kleinen werden ihre Freude am Kids-Modus haben, der acht neue, kindgerechte Songs bietet.

Valfaris



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Steel Mantis, das Team hinter Slain: Back From Hell kehrt mit einem neuen 2D-Plattformer zurück (aus der Unterwelt), der mit unerbittlichen Kämpfen, atemberaubender Pixelgrafik und einem wüsten Heavy-Metal-Soundtrack aufwartet.

Reist nach Valfaris, einer ehemaligen utopischen Festung, die verschwunden und plötzlich im Orbit einer sterbenden Sonne wieder aufgetaucht ist. Dezimiert alles in Sichtweite und sammelt ein Arsenal teuflischer Waffen auf eurer Reise in die Tiefen der verdorbenen Umgebungen, in denen es vor grotesken Gegnern und Bossen nur so wimmelt.