Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Call of Duty: Modern Warfare, The Outer Worlds, MediEvil und mehr für PS4

PlayStation.Blog-Team

Macht euch gefasst auf fesselnde Shooter und skurrile Abenteuer in den dieswöchigen Neuerscheinungen des PlayStation Store. Begebt euch auf geheime Mission in Call of Duty: Modern Warfare, stürzt euch in ein Weltraumabenteuer mit The Outer Worlds oder schlüpft in die Rolle eines tollpatschigen, untoten Helden in MediEvil.

Schaut euch hier unsere Liste der Highlights an und besucht den PlayStation Store für weitere Informationen.

MediEvil

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Dieser urkomische PS-One-Klassiker feiert seine lang ersehnte Rückkehr mitsamt neuer Grafik, kniffligen Rätseln und heroischen Skelettkämpfen. Begebt euch auf ein makabres Abenteuer als Sir Dan, einem in Ungnade gefallenen Ritter, der 100 Jahre nach seinem beschämenden Ableben aus Versehen wieder zum Leben erweckt wird. Verteidigt das Königreich von Gallowmere vor dem bösen Zauberer Zarok, während ihr versucht, wenigstens einen Teil eurer Ehre wiederherzustellen.

Call of Duty: Modern Warfare

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Macht euch bereit für Infinity Wards Neuauflage der klassischen Modern-Warfare-Reihe mit fesselnden Geheimoperationen, bedeutenden Schauplätzen und einer Besetzung aus neuen sowie altbekannten Charakteren. Erlebt eine packende Einzelspielerkampagne, zeigt euer Können im Multiplayer oder begebt euch auf Eliteoperationen im Koop. Und wenn ihr euch keine Sekunde eurer wertvollen Spielzeit entgehen lassen wollt, könnt ihr das Spiel schon jetzt im Voraus laden, wenn ihr vorbestellt.

The Outer Worlds

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Euch steht der Sinn nach einem intergalaktischen Abenteuer? Dann ist dieses Sci-Fi-RPG von Obsidian Entertainment mit seiner verzweigten Story und dem skurrilem Sinn für Humor genau das Richtige für euch! Ihr könnt euren Charakter sogar mit Nachteilen versehen, wenn ihr auf eine zusätzliche Herausforderung – und ein paar weitere Vorteile – aus seid.

Mit euren Entscheidungen bestimmt ihr den Verlauf der Geschichte und mit euren Aktionen, Dialogen und Verbündeten formt ihr euren Charakter. Perfekt für alle unter euch, die ein Spiel gerne mehrmals durchspielen. Werdet ihr ein rechtschaffender Held sein oder lieber ein skrupelloser Bösewicht?

WWE 2K20

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Betretet den Ring im neuesten Ableger von 2Ks Wrestling-Franchise, jetzt mit verbessertem Gameplay und modernisierter Steuerung. Erkundet den neuen Meine KARRIERE-Modus, der euch erstmals in der Geschichte der Reihe sowohl als männlicher als auch als weiblicher Charakter spielen lässt. Oder taucht ein in den 2K Showcase-Modus, der die Geschichte der Four Horsewomen erzählt.

Farming Simulator 19 – Platinum Edition

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Giants Software kehren zurück mit einer brandneuen Platinum Edition ihrer beliebten Landwirtschaftsreihe und bringen euch mehr als 35 exklusive neue Fahrzeuge der weltbekannten Marke CLAAS. Werdet zum modernen Bauern, bestellt euer Land in zwei riesigen Umgebungen und nutzt einen beeindruckenden Fuhrpark aus über 380 Fahrzeugen und Maschinen.