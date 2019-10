Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Mit Concrete Genie, GRID, Trine 4 und Yooka-Laylee and the Impossible Lair wird es bunt auf PS4

PlayStation.Blog-Team

Ob ihr nun ein anstrebender Künstler oder ein Side-Scrolling-Abenteurer seid, im PlayStation Store ist mit dem Mix an Neuerscheinungen in dieser Woche für jeden etwas dabei. Entfesselt in Concrete Genie eure Kreativität, gebt Gas, um in GRID als Erstes über die Ziellinie zu fahren, und begebt euch in Trine 4: The Nightmare Prince auf ein magisches Abenteuer.

Seht euch unten die Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

Concrete Genie

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Schnappt euch euren magischen Pinsel und taucht in die bezaubernde Welt von PixelOpus ein, in der ihr für das Bemalen von Wänden keinen Ärger bekommt. Malt wunderschöne, lebendige Landschaften und erweckt eine Reihe von schrägen Dschinns zum Leben, die euch dabei helfen, das Licht nach Denska zurückzubringen, eine düstere Küstenstadt, die nach einer großen Ölkatastrophe aufgegeben wurde. Aber nehmt euch vor den Mobbern in Acht, die hinter jeder Ecke lauern können. Ihr möchtet doch nicht in einer Mülltonne landen, oder?

GRID

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Startet die Motoren und bereitet euch vor, in Codemasters’ spannender Rennsimulation gegen über 400 KI-Persönlichkeiten anzutreten. Stellt euch jedem Gegnertyp – von konservativen Fahrern bis zu Gegnern, die Rad-an-Rad mit euch kämpfen. Wenn ihr wiederholt in einen Gegner fahrt, ihn gegen Barrieren drängt oder ihn schneidet, könnt ihr einen Erzfeind triggern, der euch entweder aggressiver verfolgt oder stärker gegen euch verteidigt.

Trine 4: The Nightmare Prince

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Dieses Plattform-Abenteuer ist das perfekte Spiel für alle, die nach einem Abenteuer suchen, dass sie allein oder mit Freunden spielen können. Erkundet magische Plattform-Landschaften in 2,5D, während ihr euch auf die Suche nach einem jungen Prinzen macht, der von schrecklichen Albträumen heimgesucht wird. Seine Träume brechen in die Realität ein und sorgen in der erwachenden Welt für Chaos. Löst Rätsel mit Feuer, Luft, Licht, Magneten, Elektrizität und mehr, während ihr die albtraumhaften Feinde bekämpft, damit sie sich nicht weiter ausbreiten. Träumt was Schönes!

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn ihr Spaß an bunten Plattformern und Bienen-Witzen habt, dann solltet ihr euch in diesem Side-Scroller in 2,5D mit Yooka und Laylee zusammenschließen. Begebt euch auf eine Reise, um den bösen Plan ihres alten Erzfeindes Capital B zu vereiteln, der ein Hivemind Device (Bienenstockbewusstseinsgerät) verwenden will, um die Kontrolle über das gesamte Bienenkönigreich an sich zu reißen. Springt, rollt und dreht euch einen Weg durch eine Welt voller bienen-witziger Rätsel, während ihr die Mitglieder des Royal Bee-taillions befreit, damit ihr gemeinsam mit ihnen die Fallen in Capital Bs unmöglichem Versteck meistern könnt.

Frostpunk: Console Edition

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Arbeitet an eurem Planungs- und Verwaltungsgeschick, während ihr in diesem Society-Survival-Game von 11 bit studios, dem Team hinter This War Of Mine, die letzte Stadt auf Erden regiert. Erschafft und haltet eine viktorianische Steampunk-Stadt aufrecht und erforscht neue Technologien, baut eine fortschrittliche Infrastruktur und erlasst Gesetze, damit die Gesellschaft nicht zerfällt. Wenn die Bewohner unglücklich sind, könnten sie euch stürzen …

Die neue Vorbestellung der Woche

Iron Man VR

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Ab dem 28. Februar könnt ihr euch in euren Anzug schmeißen und als Iron Man in diesem actiongeladenen Superhelden-Abenteuer für PS VR die Lüfte erobern. Mit den PlayStation Move-Motion-Controllern könnt ihr euch Iron Mans größten Feinden stellen – mit einem Hightech-Arsenal, das euch zur Verfügung steht. Ihr könnt auch Tony Starks Werkstatt einen Besuch abstatten, um euren Anzug und eure Fähigkeiten anzupassen.