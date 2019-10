Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Die Highlights: Destiny 2: Festung der Schatten und Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

PlayStation.Blog-Team

Weltall-Erkundung, Dungeon-Crawling und militärische Geisterjagden sind einige der Dinge, die ihr mit den Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store hautnah erleben könnt. Nehmt teil an albtraumhaften Schlachten auf dem Mond in Destiny 2: Festung der Schatten, schnappt euch mit euren Freunden die beste Beute in ReadySet Heroes und überlebt hinter feindlichen Linien in Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Seht euch unten die Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Das ultimative #Destiny2 Gewinnspiel: Wir verlosen eine Festung der Schatten Collector's Edition zusammen mit einer #PS4Pro! Jetzt mitmachen. https://t.co/IBVOuS0Wbs — PlayStationDE (@PlayStationDE) October 1, 2019

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Endlich ist die Zeit gekommen, die riesige offene Welt von Auroa in Ubisofts neuem Taktik-Shooter zu erkunden. Ihr seid ein Ghost, ein Elitesoldat einer amerikanischen Spezialeinheit, der ums Überleben kämpft, während er abtrünnige Ex-Ghosts jagt.

Ihr könnt euren Mut alleine oder im 4-Spieler-Koop-Modus auf die Probe stellen – sowohl in der Story-Kampagne als auch online in 4-gegen-4-Matches. Falls ihr zu ungeduldig seid, könnt ihr euch aber auch die Gold oder Ultimate Edition holen, um so ab 1. Oktober 3 Tage Vorabzugang zu genießen.

Ihr seid verletzt, verschollen und auf euch allein gestellt. Viel Spaß!

Destiny 2: Festung der Schatten

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Falls ihr euch nach neuen Inhalten zu Destiny 2 gesehnt habt, ist Bungie jetzt mit einer Erweiterung zurück, die neue Missionen, Waffen, Ausrüstung und einen brandneuen Raid enthält. Reist zum Mond, nachdem neue Albträume aus den Schatten seiner Oberfläche emporgestiegen sind, und verbündet euch mit Eris Morn, der zurückgekehrt ist, um die Kreaturen zu vernichten, bevor sie sich weiter ausbreiten können.

Ihr braucht keinen der vorangegangenen DLCs, um Festung der Schatten zu spielen. Also sorgt euch nicht, falls ihr neu seid oder einfach nicht mit allen Erweiterungen auf dem Laufenden geblieben seid.

ReadySet Heroes

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn ihr nach etwas sucht, das ihr mit euren Freunden spielen könnt, solltet ihr euch diesen charmanten Multiplayer-Actiontitel von Robot Entertainment schnappen. Stellt ein Team zusammen, mit dem ihr euch durch einen wilden Dungeon-Crawler voller Monster, Fallen und Beute kämpf und zaubert.

Das ist euch zu einfach? Ihr müsst außerdem die wertvollen Belohnungen einsacken, bevor das andere Team das schafft. Nur ein Team wird am Ende übrig bleiben …

Gran Turismo Sport Spec II



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Schnallt euch an und fahrt in einigen der weltweit beliebtesten Fahrzeugen auf der Überholspur. Diese Neuauflage beinhaltet das Hauptspiel mit einer Reihe von Aktualisierungen und setzt euch so auf 25 verschiedenen Rennstrecken hinter das Steuer von über 280 Autos – sowohl im Online- als auch im Offline-Modus.

Ihr werdet außerdem 2,5 Millionen Credits und ein „FIA-Saison 1″-Paket erhalten, das die 10 Autos enthält, die in den FIA-certified GT Championships 2018 am besten abgeschnitten haben. Perfekt für alle, die an den Series teilnehmen möchten.

Die Vorbestellungen in dieser Woche

Sid Meier’s Civilization VI

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Dieses rundenbasierte Strategiespiel ist zusammen mit den neuesten Spielaktualisierungen und vier zusätzlichen Inhalten ab 22. November im PlayStation Store erhältlich. Nehmt es mit vier neuen Zivilisationen, Anführern und Szenarien auf, während ihr das größte Imperium aufbaut, das die Welt je gesehen hat. Es ist Zeit, zivilisiert zu werden!

Arise: A Simple Story



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn eure liebste Achterbahn die Gefühlsachterbahn ist, solltet ihr ein Auge auf diesen wunderbaren Titel der Piccolo Studios werfen, der am 3. Dezember erscheint. Begebt euch auf eine Reise durch die Zeit und erlebt zusammen mit einem Helden seine glücklichen Erinnerungen und erschütternden Tragödien vom Jenseits aus.

The Last of Us Part II

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Unsere Heldin Ellie ist erwachsen geworden und bringt das alte Team in Naughty Dogs postapokalyptischen Abenteuer für eine gefährliche Rachemission noch einmal zusammen – ab 21. Februar erhältlich. Setzt Ellies spannende Saga fort und erkundet zusammen mit Joel eine tödliche Welt voller Infizierter – und anderer, noch verzweifelterer Überlebender …