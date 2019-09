Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Die Woche startet wieder grandios mit FIFA 20, The Surge 2, Tropico 6 und Code Vein

Fußballstar, gepanzerte Kampfmaschine oder größter Diktator der Welt – bei den Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store ist für jeden Helden (oder Schurken) etwas dabei. Bringt bei FIFA 20 euren Club in die UEFA Champions League, tobt euch bei Exoskelett-Kämpfen in The Surge 2 aus oder baut ein Imperium in Tropico 6 auf.

Seht euch unten die Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

EA SPORTS FIFA 20

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Macht euch bereit für den Anpfiff, denn FIFA kehrt mit einer neuen Saison zurück, inklusive verbesserter Ballmechanik, Hunderten authentischer Teams und offiziellen internationalen Fußball-Ligen, darunter die UEFA Champions League. Der neue Modus EA SPORTS VOLTA bringt die Action auf die Straße – vom Fußballkäfig in London bis zur Dachterrasse in Tokio.

Wenn ihr die Nase vorn haben wollt, schnappt euch die Champions Edition oder die Ultimate Edition, um drei Tage Vorabzugang zu erhalten.

The Surge 2

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Der Nachfolger des knallharten Action-RPGs von Deck 13 verspricht spannende Kämpfe in krassen Exoskeletten. Visiert mit einem Zielsystem die Gliedmaßen eure Gegner an und studiert so ihre Angriffsmuster und trefft ihre Schwachstellen. Oder ihr greift gepanzerte Bereiche an und löst Waffen und Panzerteile vom Gegner ab. Wie erbarmungslos …

Code Vein

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Versucht erst gar nicht, eurem Blutdurst nachzugeben, denn das neue Abenteuer von Bandai Namco verspricht eine mitreißende Story, außergewöhnliche Kämpfe und Monster, die blutrünstiger sind als ihr.

Ihr spielt einen Wiedergänger mit auf Blut basierenden übermenschlichen Kräften, der ins Leben zurückgeholt wurde, um die als „Verlorene” bekannten bösartigen Monster zu bekämpfen. Ihr könnt euch mit einem KI-Buddy zusammenschließen, euch in die brutalen Dungeons wagen oder Notsignale an andere Spieler aussenden, um die Monster in Online-Koop-Manier zu besiegen.

Tropico 6

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

El Presidente ist zurück und damit ist es wieder einmal Zeit, das Schicksal eurer eigenen Bananenrepublik als einer der größten Diktatoren aller Zeiten in die Hand zu nehmen. Egal ob ihr friedlich oder totalitär regiert, ihr könnt euch komplett in der großartigen Städtebau-Simulation von Limbic Entertainment entfalten.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe könnt ihr mehrere Inseln gleichzeitig verwalten. Baut eine Infrastruktur, entsendet Agenten auf Raubzüge in fremde Länder und vergesst nicht, in Wahlreden Versprechen zu machen, die ihr nicht halten könnt.

Die Demos in dieser Woche

Offene Beta von Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Ubisoft geht endlich mit der offenen Beta ihres Taktik-Shooter-Nachfolgers an den Start. Sie kann vom 26. bis zum 29. September gespielt werden. Werdet ein Ghost, ein Elitesoldat einer amerikanischen Spezialeinheit, und infiltriert die geheimnisvolle Insel von Aurora. Wenn ihr nicht eine Sekunde wertvolle Spielzeit verlieren wollt, dann denkt daran, dass ihr die Beta bereits ab dem 24. September vorab herunterladen könnt.