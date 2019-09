Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Highlights: Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered, Bus-Simulator und mehr

Diese Woche läuten wir mit einem bunten Mix an neuen PlayStation Store-Erscheinungen ein. Erlebt in Bus-Simulator selbst, welche Herausforderungen ein Busfahrer bewältigen muss, erkundet eine verträumte Arcade-Welt in Sayonara Wild Hearts und besiegt eine mächtige Hexe in Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered.

Seht euch unten die Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

Bus Simulator

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet

Achtet auf Schlaglöcher! Setzt euch hinters Lenkrad und erkundet 12 Stadtgebiete mit anpassbaren Stadtbussen von bekannten Herstellern wie Mercedes-Benz, Setra, MAN und IVECO. Ihr müsst dafür sorgen, dass eure Fahrgäste sicher ans Ziel gelangen, während ihr euch Herausforderungen wie wechselnden Wetterbedingungen, zäh fließendem Verkehr und lästigen Schwarzfahrern stellen müsst.

Sayonara Wild Hearts

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet

Wenn ihr auf der Suche nach etwas Farbenfrohem und einfach mal anderem seid, solltet ihr euch dieses verträumte Arcade-Spiel von Simogo ansehen. Sayonara Wild Hearts versetzt euch in eine surreale Welt mit völlig eigenem Pop-Soundtrack und einem Gameplay, das sich zwischen Motorradfahren, Skateboarden, Tanzduellen, Lasergefechten, Schwertkämpfen und vielem mehr befindet.

Overland

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet

Habt ihr Lust auf einen Ausflug? Finji, das Team, das für Night in the Woods verantwortlich ist, kehrt mit einem neuen rundenbasierten Survival-Spiel zurück, das euch auf eine Reise quer durch Amerika schickt. Fahrt durch Weideland, Wüsten und über Berge, während ihr nach Ressourcen sucht, Überlebende rettet und unheimlichen Kreaturen ausweicht. Alle Levels werden zufällig generiert und sind daher perfekt für alle unter euch, die etwas Unvorhersehbares erleben möchten. Und vergesst nicht, euren Tank aufzufüllen!

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet

Das bezaubernde RPG von Level-5 ist zurück – und sieht dank verbesserter Optik und Performance besser denn je aus! Schließt euch erneut mit Oliver und seinen Freunden zusammen, um eine Fantasywelt zu erkunden, Monster zu bekämpfen, Vertraute zu zähmen und Geheimnisse zu entdecken. Wechselt frei zwischen euren Charakteren in einem Kampfsystem, das taktische Echtzeit- und rundenbasierte Elemente miteinander vereint.

Die neue Beta in dieser Woche

Call of Duty: Modern Warfare Beta

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet

Wenn ihr dem Reboot von Infinity Wards Modern Warfare mit Spannung entgegenblickt, könnt ihr hier einen Einblick in die Neufassung des klassischen Ego-Shooters bekommen. Erlebt atemberaubende verdeckte Operationen, markante Gebiete und eine schillernde Vielfalt an Spezialagenten, wenn ihr die am 19. September startende offene Beta spielt.

Die neue Vorbestellung der Woche

Code Vein

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet

Bandai Namco kehrt am 27. September mit einem postapokalyptischen Action-RPG zurück, das eine packende Story, ein einzigartiges Kampfsystem und eine Fülle an blutrünstigen Monstern zu bieten hat. Ihr seid einer der Wiedergänger, eine Gruppe von Leuten mit auf Blut basierenden übermenschlichen Kräften, die ins Leben zurückgeholt wurden, um die als „Verlorene” bekannten bösartigen Monster zu bekämpfen. Schließt euch mit einem KI-Partner zusammen und entfesselt eure blutsaugenden Angriffe auf eure Gegner. Versucht nur, eurem Blutdurst nicht nachzugeben …

