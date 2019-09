Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Zu den Neuerscheinungen diese Woche im PlayStation Store zählen NBA 2K20, Monster Hunter World: Iceborne, Final Fantasy VIII Remastered, Torchlight II und weitere

Der September startet actionreich diese Woche im PlayStation Store. In NBA 2K20 werdet ihr zum Profi-Basketballer, in Monster Hunter World: Iceborne geht ihr auf die Jagd nach mächtigen Bestien und in Final Fantasy VIII Remastered rettet ihr die Welt.

Schaut euch hier unsere Liste der Highlights an und besucht den PlayStation Store für weitere Informationen.

NBA 2K20

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Das NBA-2K-Team veröffentlicht die neueste Version seines Basketball-Knüllers. Verbessert euren Ruf auf und neben dem Spielfeld in MyCAREER – mit echten Stars wie Idris Elba, Rosario Dawson und allen Basketball-Stars aus Vergangenheit und Gegenwart. Der MyPLAYER Builder wurde verbessert, damit ihr jetzt jedes Detail an euren Spielern verändern könnt. Euch stehen über 100 Archetypen und 50 neue Abzeichen zur Verfügung und ihr könnt sogar euren eigenen Takeover personalisieren.

Monster Hunter World: Iceborne

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Eingefleischte Monsterjäger sollten sich diese gewaltige Erweiterung zu Monster Hunter: World nicht entgehen lassen – für Capcoms Bestienabenteuer gibt es eine ganze Fülle an neuen Inhalten. Erkundet einen schneebedeckten Kontinent mit neuen Geschichten, Quests und Monstern, darunter ein mysteriöser Drachenältester namens Velkhana, der euch mit verheerenden Eisangriffen zusetzt. Zieht euch besser warm an, vergesst den Proviant nicht und denkt an eure Waffen …

Final Fantasy VIII Remastered

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Wenn ihr gerne die Welt vor einer größenwahnsinnigen bösen Magierin retten möchtet, dann solltet ihr dir diese Remastered-Version des beliebten Action-RPGs von Square Enix nicht entgehen lassen. Kämpft mit Squall und den Söldnern von SeeD gegen Edeas tyrannische Herrschaft. Verbesserte Grafik und modernisiertes Gameplay sind die ideale Rechtfertigung, um diesen Klassiker noch einmal zu spielen – oder vielleicht sogar zum ersten Mal, wenn ihr ihn damals verpasst habt.

WRC 8 FIA World Rally Championship

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Klemmt euch hinters Lenkrad und versucht euch an KT Racings Rallye-Simulation. Euch erwarten 50 Teams, 14 Länder und über 100 Etappen – der Weg zur Ziellinie wird nicht einfach. In dieser Edition findet ihr auch einen überarbeiteten Karrieremodus vor, in dem Strategie und intelligente Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen: Stellt eure eigene Crew zusammen, plant euren Eventkalender und werdet zum echten Profirennfahrer. Mit der Deluxe Edition könnt ihr sogar zwei Tage vorher ins Renngeschehen einsteigen.

Torchlight II

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

In der Welt von Torchlight II wimmelt es vor zufällig generierten Levels, blutrünstigen Monstern und tollen Schätzen. Dihr könnt aus vier verschiedenen Klassen wählen – ob vernichtende Zaubersprüche oder unbarmherzige Nahkampfangriffe, alles ist möglich. Und für alle, die lieber mit Freunden unterwegs sind, gibt es natürlich auch einen Multiplayer-Modus – so könnt ihr mit euren Freunden experimentieren, um das perfekt aufeinander abgestimmte Team zu erschaffen.

Die neuen Vorbestellungen der Woche

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Wenn ihr eine neue spannende Story mit den Ghosts erleben möchtet, solltet ihr Ubisofts Egoshooter, der am 4. Oktober erscheint, auf keinen Fall verpassen. Werde zum Ghost, einem Elitesoldaten der US Special Operations Forces, und infiltriert die mysteriöse Insel Aurora. Wenn ihr jetzt vorbestellt, könnt ihr an der geschlossenen Beta vom 5. bis 8. September teilnehmen – und mit der Deluxe Edition gibt’s sogar noch weitere 3 Tage Vorabzugang.

Borderlands 3

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Der lang erwartete Nachfolger des FPS-Knallers von Gearbox Software steht endlich in den Startlöchern – gewohnt übertriebene Action, witzige Charaktere und haufenweise cooler Beute warten auf euch. Ab 13. September könnt ihr euch wieder ballernd und plündernd durch das gesetzlose Ödland von Pandora kämpfen – und das mit vier neuen und stark individualisierbaren Kammer-Jägern. Stellt euch einem Kult von Wahnsinnigen, die sich die Kinder der Kammer nennen, und testet euer neues Sammelsurium an Waffen an ihnen aus.

eFootball PES 2020

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Jetzt ist Anstoß! Konami kehrt am 10. September mit einer brandneuen Version seines Fußballkrachers zurück, inklusive dynamischer Dribblingfähigkeiten, cooler Techniken für den ersten Ballkontakt und neuer Ballphysik. Das Master-League-Erlebnis wurde überarbeitet und bietet nun ein neues interaktives Dialogsystem, ein aktualisiertes Menü-Design und einen realistischeren Transfermarkt.