Die Neuerscheinungen im PlayStation Store diese Woche

Neue Spiele: Control, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan und viele mehr

PlayStation.Blog-Team

Auch diese Woche warten im PlayStation Store wieder diverse neue Spiele auf euch: Stellt euch in Control übernatürlichen Kräften, kämpft in The Dark Pictures Anthology: Man of Medan auf dem offenen Meer ums Überleben oder begebt euch in Knights and Bikes auf ein skurriles handgezeichnetes Abenteuer.

Unten seht ihr eine Liste unserer Highlights. Mehr Informationen dazu findet ihr im PlayStation Store.

Control

Darum solltet ihr euch das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen:

Das neue Third-Person-Action-Adventure von Remedy Entertainment vereint übernatürliche Fähigkeiten, veränderbare Waffen und reaktive Umgebungen. Ihr spielt Jesse Faden, die frischgebackene Chefin einer Geheimbehörde in New York, und müsst euch einer übernatürlichen Invasion stellen.

Streift durch das riesige Gebäude, in dem lauter Überraschungen lauern, und bringt das Hauptquartier mithilfe eurer zuverlässigen Dienstwaffe – die übrigens ihre Form verändern kann – wieder unter Kontrolle. Damit habt ihr bei der Beförderung sicher nicht gerechnet…

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Darum solltet ihr euch das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen:

Wenn ihr auf der Suche nach Spannung, Geheimnissen und gutem alten Horror seid, ist dieses narrative Adventure-Game von den Machern von Until Dawn genau das Richtige für euch. Ihr tragt die Verantwortung für das Schicksal von fünf Freunden, die im Urlaub auf einem Tauchausflug in einen Sturm geraten.

Das klingt ja an und für sich nicht unbedingt unheimlich … Falls euch dabei etwas einsam zumute ist: Es gibt auch Multiplayer-Modi, die es euch ermöglichen, die Schrecken gemeinsam durchzustehen und die Story aus verschiedenen Perspektiven zu spielen.

Knights and Bikes

Darum solltet ihr euch das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen:

Dieses liebenswerte Abenteuer ist von Hand gezeichnet und ideal für bis zu zwei Spieler, die Lust auf eine ungewöhnliche Geschichte über das Erwachsenwerden haben. Ihr spielt Nessa und Demelza, zwei kleine Mädchen mit jeder Menge Fantasie, die auf ihren Fahrrädern die Insel Penfurzy erkunden.

Gemeinsam mit eurer zahmen Gans gründet ihr den Penfurzy Rebel Bicycle Club und begebt euch auf die Suche nach einem legendären verschollenen Schatz. Immer mit dabei: der eingelegte Kopf eines untoten Ritters. Dabei düst ihr von einer Gefahr in die nächste und es wird scharf geschossen, unter anderem mit Wasserbomben, Frisbees und sogar Spielecontrollern.

MXGP 2019

Darum solltet ihr euch das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen:

Milestone ist mit einem neuen Motocross-Simulator zurück. Zum ersten Mal in dieser Reihe könnt ihr mit allen offiziellen Fahrern, Maschinen und den MXGP- und MX2-Teams bei der aktuellen Motocross-Weltmeisterschaft antreten. Außerdem gibt es neue Spielmodi, bei denen ihr eure eigenen Strecken und Wege erstellen und online mit der Community teilen könnt.

Die Vorbestellungen der Woche

Final Fantasy VIII Remastered

Darum solltet ihr euch das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen:

Ab dem 3. September könnt ihr wieder in das legendäre Rollenspiel von Square Enix eintauchen. Schließt euch Squall und anderen Mitgliedern der Elite-Söldnertruppe SeeD an, während sie gegen die Zauberin Edea kämpfen. Mit verbesserter Grafik und Gameplay ist dies der beste Weg, um das Abenteuer zu erleben, unabhängig davon, ob ihr ein Neuling oder ein wiederkehrender Fan seid.

ReadySet Heroes

Darum solltet ihr euch das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen:

Wenn ihr schnelle, leicht verständliche Games mit viel Energie mögt, dann freut euch auf das Multiplayer-Actionspiel von Robot Entertainment, das am 1. Oktober veröffentlicht wird. Kämpft und zaubert euch durch einen chaotischen Dungeon voller Monster, Fallen und unglaublicher Beutestücke. Es gibt nur einen Haken: Ihr müsst schneller sein als alle anderen – denn es kann nur ein Gewinnerteam geben.

Journey to the Savage Planet

Darum solltet ihr euch das Spiel auf keinen Fall entgehen lassen:

In diesem Koop-Adventure von Typhoon Studios, das am 28. Januar veröffentlicht wird, werdet ihr mit minimaler Ausrüstung auf einem unbekannten Planeten zurückgelassen. Eure Aufgabe ist es dann, eine farbenfrohe außerirdische Welt voller seltsamer und gleichzeitig wundervoller Kreaturen zu entdecken und herauszufinden, ob sich der Planet für die menschliche Besiedelung eignet.