Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Unter den neuen Spielen sind RAD, Black Desert, Oninaki und mehr

Wir sind zurück mit einer brandneuen Auswahl an actiongeladenen Titeln, die euch diese Woche im PlayStation Store erwarten. Heilt eine postapokalyptische Welt in RAD, begebt euch mit euren Freunden auf Quests in Black Desert oder kümmert euch um verlorene Seelen in Monkey King: Hero is Back.

Schaut euch hier unsere Liste der Highlights an und besucht den PlayStation Store für weitere Informationen zu eurem nächsten Abenteuer.

RAD

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Wenn euch eine Apokalypse nicht genug ist, serviert euch Double Fine Productions ein Rogue-like voller 3D-Action in einer Welt, die gleich zweimal von einer Katastrophe heimgesucht wurde. Eure Aufgabe ist es, die zerrüttete Welt zu heilen – und auf eurem Weg ein paar Monster zu verprügeln.

Je weiter ihr in das radioaktive Ödland vordringt, desto stärker lassen die Umweltgifte euren Körper mutieren. Und wer weiß? Vielleicht werdet ihr dadurch sogar noch stärker?

Black Desert

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Black Desert ist genau das Richtige für euch, wenn euch der Sinn nach einem actiongeladenen MMORPG mit rasanten Kämpfen, tödlichen Bossen und einer gewaltigen Welt steht, die ihr gemeinsam mit euren Freunden erkunden könnt.

Ihr könnt sein, was auch immer ihr sein wollt – vom mächtigen Berserker mit unfassbarer Kraft bis hin zum gewieften Ninja, der aus dem Schatten heraus agiert. Und wenn ihr des Kämpfens müde werdet, könnt ihr euch auf alltägliche Dinge wie Angeln, Handeln, Herstellung, Kochen und mehr konzentrieren.

Remnant: From the Ashes

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Wenn euch die hiesige Dimension zu langweilig wird, solltet ihr in den neuen RPG-Shooter von Gunfire Games eintauchen. Öffnet Portale und begebt euch in dynamisch generierte Levels mit ständig neuen Umgebungen, Gegnerbegegnungen, Quests und Events.

Die neue Welt wird euch nicht freundlich gesinnt sein, aber dafür steht euch ein teuflisches Arsenal an Waffen, Rüstungen und Modifikationen zur Verfügung, das euch im Kampf gegen die Horden von blutrünstigen Monstern behilflich sein wird.

Oninaki

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Dieses neue Fantasy-Abenteuer, das vom goldenen Zeitalter der JRPG inspiriert wurde und vom Team hinter I Am Setsuna stammt, ist schon länger auf unserem Radar.

Ihr schlüpft in die Rolle eines mysteriösen jungen Mannes namens Watcher, lotst verlorene Seelen in die nächste Welt und macht euch die Macht von Dämonen zunutze, die alle unterschiedliche Waffentypen repräsentieren. Verwaltet eure Fähigkeiten und wechslet in Echtzeitkämpfen zwischen den Waffen hin und her, um die gefährlichen Monster mit vernichtenden Schlägen zu treffen.

NBA 2K20 demo

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Wenn ihr schon gespannt auf den nächsten Ableger von 2Ks Basketballsimulation wartet, könnt ihr euch ab dem 21. August einen Vorsprung auf dem Platz sichern. Die Demo lässt euch den „MyCAREER”- und den neuen „MyPLAYER Builder”-Modus antesten, mit dem ihr das Aussehen eures Charakters und seinen Spielstil anpassen könnt. Außerdem könnt ihr euren Spieler nach der Veröffentlichung des Hauptspiels übernehmen.

Die neuen Vorbestellungen der Woche

Monkey King: Hero is Back

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Dieses auf dem gleichnamigen Animationsfilm basierende Hack-and-Slash kombiniert chinesische Mythologie mit spektakulärer Kung-Fu-Action.

Ab dem 17. Oktober könnt ihr neue Episoden erleben, die nicht Teil des Originalfilms waren, und in die Rolle des Monkey King schlüpfen, der seine übermenschlichen Fähigkeiten nutzt, um einzigartige Gegner zu besiegen – und gleichzeitig die Freundschaft mit seinen Begleitern festigt.