Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Die neuen Spiele sind Vasara Collection, Ancestors Legacy, PC Building Simulator und mehr

PlayStation.Blog-Team

Diese Woche könnt ihr im PlayStation Store einen Computer mit dem PC Building Simulator bauen, in Ancestors Legacy eine Armee befehligen und euch in Vasara Collection mit ein wenig Shoot-‘Em-Up-Arcade-Action im Vintagestil verwöhnen.

Seht euch unten die Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr über alle Neuerscheinungen dieser Woche zu erfahren.

PC Building Simulator

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn ihr Lust auf etwas anderes habt, dann seid ihr bei dieser Simulation von Claudiu Kiss und The Irregular Corporation genau richtig, denn hier könnt ihr PCs bauen. Führt eure eigene Computer-Reparaturwerkstatt, während ihr PCs baut, diagnostiziert und repariert, indem ihr lizenzierte Komponenten von Herstellern aus der realen Welt verwendet.

Ancestors Legacy

Bekommt mehr für eure Plus-Mitgliedschaft mit den neuen #PSPlus exklusiven Angeboten unserer Partner: Gleich zugreifen, bevor sie weg sind → https://t.co/TgJ3MlWpet #PS4 pic.twitter.com/Ga5a1xyk6l — PlayStationDE (@PlayStationDE) August 10, 2019

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Lust auf eine taktische Herausforderung? Destructive Creations serviert euch ein truppbasiertes Echtzeitstrategiespiel, das im mittelalterlichen Europa angesiedelt ist. Befehligt eure eigene Armee aus einer von vier Nationen – Angelsachsen, Deutsche, Slawen und Wikinger. Baut Stützpunkte, verwaltet Ressourcen und nehmt an groß angelegten Schlachten gegen andere Fraktionen teil. Und damit ihr auf dem Schlachtfeld nicht vereinsamt, gibt es für eine Extraportion Herausforderung auch Multiplayer-Modi.

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

Was für ein Preis 😱

Gewinnt vielleicht ein #UCL-Saisonticket für euer Lieblingsteam und eine Reise zum Finale in Istanbul!

Macht jetzt mit → https://t.co/QQbt4gsoND ⚽️#Fussball #Gewinnspiel pic.twitter.com/7SnyKrKBIV — PlayStationDE (@PlayStationDE) August 9, 2019

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn euer Sinn für Humor ein wenig verrückt ist und ihr ein gutes Point-and-Click-Adventure zu würdigen wisst, dann solltet ihr euch dieses Juwel im Cartoon-Stil von dem Team von The Whispered World anschauen. Ihr schlüpft in die Rolle der schüchternen Klosterschülerin Lilli, die unter der Obhut der Mutter Oberin kein leichtes Leben hat. Als ihre beste Freundin Edna verschwindet, zieht Lilli los, um ihre Freundin zurückzuholen. Die Reise ist gespickt mit skurrilen Charakteren, witzigen Dialogen und herausfordernden Rätseln.

VASARA Collection

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Die japanischen Arcade-Shoot-‘Em-Ups Vasara und Vasara 2 sind endlich in der westlichen Hemisphäre erhältlich! Spielt mit fortschrittlichen Waffen, während ihr in einer Welt, in der Science-Fiction auf das feudale Japan trifft, Kriegsschiffe, riesige Roboter, Panzer und Samurais bekämpft. Jeder hat es auf euch abgesehen, und das auf Fähigkeiten basierende Gameplay von Vasara wird sogar die erfahrensten Spieler unter euch aus den Sitzen reißen. Es gibt auch einen einfachen Modus für Anfänger und Spieler, die beim Spielen entspannen möchten.

Die neuen Vorbestellungen der Woche

The Dark Pictures: Man of Medan

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Behaltet das neue Spiel von den Schöpfern von Until Dawn im Auge, wenn ihr Fans von gruseligen Story-Abenteuern seid. Es erscheint am 30. August. Begleitet fünf Freunde, die bei einem Tauchausflug in einen Sturm geraten. Die Dinge nehmen eine unheilvolle Wendung und eure Entscheidungen werden über das Schicksal der Charaktere entscheiden. Wer wird überleben, wer wird sterben? Die Entscheidung liegt bei euch …

Telltale Definitive Series: The Walking Dead

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Ihr habt Telltales gefeiertes Spiel zur Serie noch nicht gespielt? Dann ist jetzt die Zeit, sich hineinzustürzen. Diese Sammlung beinhaltet alle vier Staffeln, den DLC 400 Days und The Walking Dead: Michonne. Außerdem kommt ihr in den Genuss von aktualisierter Grafik, Bonus-Features hinter den Kulissen, Gameplay-Verbesserungen und mehr.

Tropico 6

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

El Presidente ist zurück und damit ist es ab dem 26. September wieder einmal Zeit, das Schicksal eurer eigenen Bananenrepublik in die Hand zu nehmen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe habt ihr die Chance, mehrere Inseln gleichzeitig zu verwalten. Baut eine Infrastruktur, entsendet Agenten auf Raubzüge in fremde Länder und macht in Wahlreden Versprechen, die ihr nicht halten könnt. PS Plus-Mitglieder können sich zudem einen Rabatt von 10 % sichern. Werdet ihr zu einem Tyrannen oder friedlichen Anführer?

WWE 2K20

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Betretet ab dem 22. Oktober den Ring von WWE 2K20 – mit verbessertem Gameplay und optimierter Steuerung. Mit dabei ist auch der Modus „2K Showcase”, der die Geschichte der Four Horsewomen erzählt, sowie ein neuer „Meine KARRIERE”-Modus, in dem ihr zum ersten Mal sowohl männliche als auch weibliche Charaktere spielen könnt.