Das sind eure Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Unter den neuen Spielen sind Metal Wolf Chaos XD, Age of Wonders: Planetfall und mehr

Spektakuläre Mech-Kämpfe, abenteuerliche Geschichten und der Aufbau eures eigenen Imperiums erwarten euch diese Woche neu im PlayStation Store. Kommandiert mächtige Mechs in Metal Wolf Chaos XD, errichtet ein Utopia in Age of Wonders: Planetfall oder erkundet eine unheimliche Kultistenfarm in Sagebrush.

Schaut euch hier unsere Liste der Highlights an und besucht den PlayStation Store für weitere Informationen.

Metal Wolf Chaos XD

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Devolver Digital bringt FromSoftwares Third-Person-Shooter aus dem Jahr 2004 endlich auf den internationalen Markt. Ihr schlüpft in die Rolle des Präsidenten Michael Wilson und verteidigt Amerika mit eurem bis an die Zähne bewaffneten Mech-Anzug vor einem Coup d’État.

Diese Version wurde zudem durch eine aktualisierte Steuerung und überarbeitetes Gameplay, ein neues Speichersystem sowie 4K-Breitbild-Unterstützung aufgewertet. Was will man noch mehr?

Age of Wonders: Planetfall

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Die Triumph Studios kehren zurück und verleihen dem neusten Ableger ihrer Aufbaustrategiereihe einen brandneuen Scifi-Twist. Stürzt euch in die bekannten rundenbasierten Kämpfe der Serie und errichtet euer Utopia in der Einzelspielerkampagne, kämpft auf zufälligen Scharmützelkarten oder tretet gegen eure Freunde im Multiplayer an.

Außerdem stehen euch sechs Fraktionen zur Auswahl, von dinosaurierreitenden Amazonen bis hin zu zombieähnlichen Cyborgs – denn wer gibt sich schon mit etwas Normalem zufrieden?

Sagebrush

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Sagebrush ist ein tolles Spiel für alle unter euch, die Lust auf ein atmosphärisches Spiel haben, das man in einem Rutsch durchspielen kann. In diesem narrativen Abenteuer von Redact Games begebt ihr euch in Ego-Perspektive auf eine verlassene Farm im entlegenen New Mexico und untersucht die Überbleibsel einer religiösen Weltuntergangssekte.

Erkundet das Gelände und untersucht Notizen, Aufnahmen und Habseligkeiten der Mitglieder, um herauszufinden, was mit ihnen geschehen ist. Nichts für schwache Nerven …

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 Demo

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Wenn ihr schon gespannt auf den nächsten Ableger von Konamis Fußballsimulation wartet, könnt ihr mit der neuen Demo einen ersten Blick auf die Action werfen. Entscheidet euch für eine der 13 Mannschaften, wie FC Barcelona, Manchester United und Juventus, und testet lokale Spiele, Couch-Koop, schnelle Spiele und den Editor-Modus auf Herz und Nieren.

Die neuen Vorbestellungen der Woche

MXGP 2019

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Milestones lebhafte Motocross-Simulation erscheint noch im Laufe dieses Monats und ihr könnt euch spannende Extras, wie das Twilight-Pack und ein dynamisches Design sichern, wenn ihr noch schnell vorbestellt. Erstmals in der Geschichte der Serie erwartet euch neben allen offiziellen Fahrern, Bikes und Teams der MXGP und MX2 auch der aktuelle MXGP Weltmeister im Spiel.

Concrete Genie

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Dieses lebhafte Action-Adventure von Pixelopus ist perfekt für euch, wenn ihr schon als Kind jede Wand vollgekritzelt habt, die euch unter den Stift gekommen ist. Säubert eine verdreckte und verlassene Stadt, indem ihr freundliche Kreaturen malt, die auf den zerfallenen Mauern zum Leben erwachen.

Unser Protagonist muss zu alledem auch noch lernen, wie man mit fiesen Mobbern fertig wird, also erwartet euch neben den atemberaubenden Kunstwerken auch noch eine geballte Ladung Emotionen.

Greedfall

Warum ihr das Spiel auf dem Schirm haben solltet:

Greedfall von Spiders ist ein einzigartiger Mix aus RPG, Fantasy, Magie und den Waffen des 17. Jahrhunderts. Es ist das perfekte Spiel für alle unter euch, die auf der Suche nach einem narrativen Abenteuer sind, in dem ihr euch frei entscheiden könnt, ob ihr euch mit den Charakteren oder Fraktionen im Spiel anfreundet (oder sie brutal hintergeht).

Ihr erkundet Ländereien voller Magie, Geheimnissen und fantastischen Kreaturen und nutzt Diplomatie, Täuschung oder sogar Gewalt, um den Lauf der Geschichte zu beeinflussen.