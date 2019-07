Neu sind unter anderem Dragon Quest Builders 2, New Star Manager und They Are Billions

Dragon Quest Builders 2

Warum ihr es auf dem Schirm haben solltet:

In diesem liebenswerten Baublock-RPG von Square Enix könnt ihr fast alles erschaffen, was eure Vorstellungskraft hergibt. Erkundet eine riesige Welt voller Materialen und Schätze, mit denen ihr beeindruckende Bauwerke auf verschiedenen Inseln erschaffen könnt. Baut eine Gemeinde auf, während ihr in der Einzelkampagne mit eurem geheimnisvollen neuen Freund Malroth durchgeknallte Kultisten abwehrt. Ihr könnt euch auch online mit bis zu drei weiteren Erbauern zusammentun und zusammen etwas Beeindruckendes erschaffen.

New Star Manager

Warum ihr es auf dem Schirm haben solltet:

Die Macher der mit dem BAFTA-Award prämierten New Star Soccer-Reihe sind zurück. Taucht in ihren neuen Titel ein, der perfekt für all die Spieler ist, die ihre Management-Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen. Übernehmt die Leitung eurer eigenen Fußballmannschaft, baut Einrichtungen für euren Club, bestimmt Trainingsabläufe, findet den perfekten Sponsor und kümmert euch um das „Drama” außerhalb des Spielfeldes.

They Are Billions

Warum ihr es auf dem Schirm haben solltet:

Falls actiongeladene Strategie, die in einem Steampunk-Setting auf einem zombieverseuchten, postapokalyptischen Planeten spielt, genau nach eurem Geschmack ist … dann wird euch They Are Billions von Numantian Games garantiert interessieren! Baut mit der verbleibenden menschlichen Zivilisation eine Kolonie auf und heuert etwas kaputte (und pampige) Söldner für die Verteidigung an. In diesem Echtzeit-Strategiespiel steht euch eine Pausenfunktion zur Verfügung. Sollte es hektisch werden, könnt ihr den Pausenmodus aktivieren, um währenddessen Gebäude zu platzieren und eurer Armee Befehle zu geben. Nehmt euch ruhig Zeit.

Lethal League Blaze

Warum ihr es auf dem Schirm haben solltet:

Falls es euch nach einer neuen Methode zum Verdreschen eurer Gegner dürstet, solltet ihr es mal mit dem neuen, farbefrohen Beat ’em up von Team Reptile versuchen. Euer Ziel besteht darin, euren Gegner mit einem Ball zu treffen, der der Schwerkraft trotzt. Dabei setzt ihr leichte und schwere Schläge, Paraden, Würfe sowie Spezialfähigkeiten ein. Spielt allein in den Modi Arcade und Story. Ihr könnt außerdem den Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler lokal oder online starten, um eure Freunde fertigzumachen oder sie im Koop-Modus zu Hilfe zu holen.

Streets of Rogue

Warum ihr es auf dem Schirm haben solltet:

Kämpft, schleicht und hackt euch durch zufällig generierte Städte, in denen ihr zu allem werden könnt – von einem silberzüngigen Barkeeper über einen schießwütigen Soldaten bis hin zu einem hyperintelligenten Gorilla. Spielt, wie ihr wollt, in einer sich ständig verändernden Welt mit verrückter und abwechslungsreicher Action, die auf schelmische Weise Gameplay-Elemente von Deus Ex, Nuclear Throne, The Binding of Isaac und sogar GTA kombiniert.

