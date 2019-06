Außerdem: Judgment und Samurai Shodown erscheinen ebenfalls diese Woche

Freut euch auf neue Veröffentlichungen im PlayStation Store, die euch die Woche versüßen. Löst in The Sinking City ein unheimliches Rätsel, erkundet die neue Erweiterung Fantasy XIV: Shadowbringers und drückt in F1 2019 ordentlich das Gaspedal durch.

Mehr über unsere Highlights findet ihr unten. Seht euch danach die Neuerscheinungen im PlayStation Store an und holt euch dort noch mehr Infos.

1. The Sinking City

Erkundet in diesem Horror-Abenteuer von Frogwares eine halb versunkene Stadt, die von übernatürlichen Kräften heimgesucht wird. Jeder Fall kann mehrere Wendungen nehmen, sodass dieses Spiel allen gefallen wird, die einen hohen Wiederspielwert zu schätzen wissen.

Erhältlich ab: Donnerstag, 27. Juni

2. Final Fantasy XIV: Shadowbringers



Begebt euch als Kämpfer in eine Welt der Dunkelheit und rettet in der neuen Erweiterung des MMORPG von Square Enix die Welt. Erkundet Norvrandt, lernt neue Jobs und werdet mit der erhöhten Levelanzahl noch besser! Wenn ihr nicht bis zum 2. Juli warten wollt, könnt ihr über den PlayStation Store schon ein paar Tage früher in Shadowbringers einsteigen.

3. F1 2019

Verpasst eurer Karriere als Rennfahrer im neuen Kapitel des Spiels von Codemasters den Kickstart – mit dabei sind alle offiziellen Teams, Fahrer und Strecken aus der Saison 2019. Für noch mehr Abwechslung könnt ihr sogar in der Formel 2 antreten.

Erhältlich ab: Freitag, 28. Juni

4. Samurai Shodown

SNK ist 11 Jahre nach der letzten Ausgabe mit einem weiteren Kampfspiel zurück. Freut euch auf spannende Kämpfe mit neuen und bekannten Figuren! Die Deep Learning AI erfindet passend zu eurem Spielstil Geister, die ihr mit Gamern auf der ganzen Welt teilen könnt.

5. Judgment

Wenn ihr den Vorabzugriff auf Judgment verpasst habt, keine Sorge. Das Spiel kommt diese Woche in die Läden. Stürz dich in ein actionreiches Abenteuer von den Erfindern der Yakuza-Reihe und komm den Geheimnissen Kamurochos auf die Spur.

Die Vorbestellungen der Woche

1. NHL 20

Die erfolgreiche EA-Sportreihe ist wieder da! Dieses Mal mit dabei: einige der größten Namen im Hockey. Es gibt sogar einen Battle Royale-Modus für bis zu 81 Spieler – aber es kann nur einen Sieger geben!

* Alle Erscheinungsdaten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.