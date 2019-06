Außerdem jetzt vorbestellbar: Crash Team Racing Nitro-Fueled und Judgment

Diese Woche im PlayStation Store: Erkundet in der Kingdom Come: Deliverance Royal Edition das Heilige Römische Reich; erlebt mit der Contra Anniversary Collection kultige Konami-Klassiker; oder macht mit dem Rocket League – Ghostbusters Ecto-1 Car Pack eine kleine Spritztour mit dem Ecto-1.

Lest weiter, um die vollständige Release-Liste anzusehen, und besucht den PlayStation Store, um euer nächstes Abenteuer zu beginnen.

1. Contra Anniversary Collection

Konami feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Sammlung von beliebten Arcade-Spielen. Übernehmt die Kontrolle über ein bewaffnetes Kommando und kämpft euch durch tückische Side-Scrolling-Level.

Erhältlich ab: Tuesday 11. Juni

Tuesday 11. Juni Contra Anniversary Collection im PlayStation Store kaufen

2. Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary

Gearbox präsentiert eine Erweiterung, die die Bühne für das kommende Borderlands 3 bereitet. Ihr müsst gemeinsam mit Lilith und den Crimson Raiders einen wahnsinnigen Schurken daran hindern, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der DLC steht allen Besitzern von Borderlands 2 und Borderlands: The Handsome Collection bis zum 8. Juli kostenlos zum Download zur Verfügung – ihr solltet also nicht lange fackeln!

Erhältlich ab: Sonntag 9. Juni

Sonntag 9. Juni Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary jetzt im PlayStation Store vorbestellen

3. Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

Im Open-World-Rollenspiel der Warhorse Studios erlebt ihr ein packendes Abenteuer im Heiligen Römischen Reich. Ihr führt ein einfaches Leben als Sohn eines Schmieds, doch eines Tages wird euer Haus von einer Söldnerarmee überfallen. Euer Zuhause wird zerstört, eure gesamte Familie ermordet … ihr seid der einzige Überlebende. Mit einem Schwert bewaffnet beginnt ihr, Rache zu nehmen!

Erhältlich ab: Dienstag 11. Juni

Dienstag 11. Juni Kingdom Come: Deliverance Royal Edition im PlayStation Store kaufen

4. 2. Rocket League – Ghostbusters Ecto-1 Car Pack

Nehmt hinter dem Steuer des Ecto-1 Platz und kämpft im raketenbetriebenen Zukunftssport von Psyonix um Ruhm und Ehre. Dieses Pack feiert den Kultstreifen Ghostbusters und enthält das Ecto-1-Battle-Car, Ecto-1-Reifen, Protonen-Pack-Booster, Slimer Topper, Ghostbusters-Spielerbanner, Ghostbusters-Avatar-Rahmen und die Stay Puft-Zielexplosion.

Die Vorbestellungen der Woche

1. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash und seine Freunde setzen sich wieder hinters Steuer – und das quietschbunte Remake des PlayStation-Klassikers bietet alle Spielmodi, Waffen und Strecken aus dem Original. Tretet im lokalen oder Online-Multiplayer gegen andere Spieler an oder besiegt im Singleplayer-Adventure-Modus den Bösewicht Nitros Oxide.

2. Judgment

In dieser Mischung aus Action-Adventure und Gerichtsthriller spielt ihr den Privatdetektiv Takayuki Yagami und erkundet den Stadtteil Kamurocho aus der hochgelobten Yakuza-Reihe. Verfolgt Verdächtige, spürt Hinweise auf und bringt vor Gericht Beweise vor, während ihr die Geheimnisse der korrupten Unterwelt der Stadt aufdeckt. Jeder liebt doch Geheimnisse, oder?

*Alle Veröffentlichungstermine nach offiziellem Stand bei Erscheinen dieses Artikels.