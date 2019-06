Außerdem jetzt vorbestellbar: Death Stranding, Call of Duty: Modern Warfare und Sea of Solitude

Furchterregende Drachen, ein Dungeon-Crawler und rasanter Motorsport: Diese Woche bieten die Neuerscheinungen im PlayStation Store jede Menge Abwechslung. In The Elder Scrolls Online: Elsweyr kämpft ihr mit Nekromantie gegen Drachen, in Warhammer: Chaosbane müsst ihr unzählige Dungeons erkunden und in MotoGP 19 könnt ihr als Motorradrennfahrer groß rauskommen.

In unserer Liste mit den Highlights der Woche findet ihr garantiert das perfekte Abenteuer für euch.

1. The Elder Scrolls Online: Elsweyr

Im neuesten Kapitel von The Elder Scrolls Online müsst ihr Drachen daran hindern, das vom Krieg gebeutelte Heimatland der Khajiit niederzubrennen. Ihr spielt mit der neuen Klasse der Nekromanten und könnt Tote manipulieren – denn warum sollte man feuerspeiende Drachen nicht mit gruseliger Todesmagie bekämpfen?

Erhältlich ab: Dienstag: 4. Juni

2. Warhammer: Chaosbane

Im Fantasy-Dungeon-Crawler von Eko Software könnt ihr euch alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern in guter alter Hack-and-Slay-Manier durch finstere Dungeons kämpfen. Wählt aus vier verschiedenen Charakterklassen und zieht in den Krieg gegen die Horden des Chaos. Ob ihr euch in den Nahkampf gegen eure Feinde stürzen wollt oder euch lieber im Hintergrund haltet und die Monster in hinterhältige Fallen lockt, bleibt euch überlassen …

Erhältlich ab: Dienstag: 4. Juni

3. MotoGP 19

Milestone präsentiert den neuesten Teil seiner Motorrad-Rennsimulation. Bastelt an eurer Karriere als Profirennfahrer, erstellt im Race Director-Modus eigene Rennen und tretet im Online-Multiplayer gegen Spieler aus aller Welt an.

Erhältlich ab: 6. Juni

4. Effie

Von Inverge Studios kommt ein 3D-Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle eines jungen Mannes schlüpft, der von einer Hexe mit einem Altersfluch belegt wurde und nun versuchen muss, seine Jugend zurückzugewinnen. Blöde Hexe! Zumindest habt ihr einen magischen Schild, der euch beim Meistern von Platforming-Herausforderungen, beim Bekämpfen fieser Monster und beim Lösen komplexer Rätsel hilft. Aber ihr werdet nicht jünger, also beeilt euch …

Erhältlich ab: 4. Juni

Die Vorbestellungen der Woche

1. Death Stranding

Der legendäre Spieleschöpfer Hideo Kojima ist zurück! Sein neues Action-Adventure bietet eine offene Welt, die es zu erkunden gilt, intensive Kämpfe und ein beeindruckendes Aufgebot an Promis. Eure Heimat wurde von einer Kette von übernatürlichen Ereignissen heimgesucht und ihr allein könnt die Welt vor dem bevorstehenden Untergang bewahren.

Erhältlich ab: 8. November

2. Call of Duty: Modern Warfare

Der düstere Egoshooter von Infinity Ward präsentiert ein neu gedachtes Modern Warfare-Erlebnis, in dem ihr an der Seite von Tier One-Agenten oder Freiheitskämpfern spielt. Fordert im Online-Multiplayer euch selbst und andere Spieler heraus oder versucht euch an der dramatischen Singleplayer-Kampagne, die eure Fähigkeiten in Kampf, Tarnung und Taktik auf die Probe stellt.

Erhältlich ab: 25. Oktober

3. Sea of Solitude

In Jo-Meis Action-Adventure verwanden die Menschen sich in Monster, wenn sie zu einsam werden. Ihr müsst einer jungen Frau helfen, ihre Probleme zu überwinden und eine Welt zu erforschen, die ein Abbild ihres Gemütszustands ist und sich daher laufend verändert. Dabei begegnet ihr wunderschönen Monstern, von denen jedes seine eigene Geschichte der Einsamkeit hat. Vergesst nicht, eure Freunde bei Gelegenheit mal anzurufen …

Erhältlich ab: 5. Juli

