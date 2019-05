Außerdem: Alle restlichen Spiele- und DLC-Releases dieser Woche!

Wir sind wieder da und wollen euch über die kommenden Neuerscheinungen im PlayStation Store informieren. Ab dieser Woche könnt ihr das dritte Kapitel von Life is Strange 2 in Angriff nehmen, euer taktisches Denken in For the King auf die Probe stellen oder eure Freunde in Brief Battles mit magischen Unterhosen bekämpfen.

Egal, ob ihr euch als Meisterstratege oder Unterwäsche-Krieger seht: Diese Highlights solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

1. For the King

Der König ist tot und du musst das Reich vor dem drohenden Untergang retten: Das strategische RPG von IronOak Games vermischt Tabletop- mit Roguelike-Elementen. Stellt eure Truppe zusammen und überlegt euch im Singleplayer- oder im Koop-Modus den perfekten Plan. Wenn die Sicherheit für euch oberste Priorität hat, haltet ihr euer Team zusammen, alternativ könnt ihr euch aber auch aufteilen und so noch mehr Territorium erkunden.

Erhältlich ab: Dienstag, 7. Mai

Dienstag, 7. Mai For the King jetzt im PlayStation Store vorbestellen

2. Life is Strange 2 – Episode 3

Sean und Daniel Diaz setzen ihre Reise nach Mexiko in “Wastelands” fort, dem dritten Kapitel von DONTNOD Entertainments episodischem Sequel, das einige Monate nach den Ereignissen von Episode 2 spielt. Das Leben unterwegs ist nicht einfach, und die Beziehung der Brüder wird ein weiteres Mal auf die Probe gestellt.

Erhältlich ab: Donnerstag, 9. Mai

Donnerstag, 9. Mai Life is Strange 2 – Episode 3 jetzt im PlayStation Store vorbestellen

3. Brief Battles

Erledigt eure Rivalen mit einem Arsenal an Unterhosen. Ähm … wie bitte? Richtig gehört: Juicy Cupcake hat ein witziges Action-Spiel entwickelt, in dem ihr einen von sechs süßen Schlüpferkämpfern steuert. Ihr müsst in gefährlichen Arenen Unterwäsche mit besonderen Kräften sammeln, Koop-Herausforderungen bewältigen oder eure Freunde besiegen.

Erhältlich ab: Dienstag, 7. Mai

Dienstag, 7. Mai Brief Battles jetzt im PlayStation Store vorbestellen

* Alle Erscheinungsdaten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.