Bestellt außerdem Madden NFL 20 und Mini-Mech Mayhem vor

PlayStation.Blog-Team

Wir sind zurück mit neuen und aufregenden Titeln, die in den nächsten sieben Tagen im PlayStation Store veröffentlicht werden. Erkundet eine raue, frostige Welt in Fade to Silence, stürzt euch im Sci-Fi-Shooter Warframe aufs Schlachtfeld oder begebt euch auf ein Plattform-Abenteuer in The End is Nigh. Lest weiter, um die Highlights zu erfahren.

1. Fade to Silence

Black Forest Games beschert euch ein Survival-RPG, das in einem tödlichen, postapokalyptischen Winter angesiedelt ist. Erkundet eine gefrorene Ödnis, sammelt Rohstoffe und baut einen Unterschlupf für Überlebende. Und damit es nicht zu einfach wird, gibt es auch ein paar Monster für euch …

Erhältlich ab: Dienstag, 30. April

2. Warframe: Prime Vault

Digital Extremes öffnet wieder den Prime Vault für seinen Third-Person-Online-Multiplayer. Volt Prime kehrt an der Seite von Loki Prime zurück und es gibt für begrenzte Zeit stark gefragte Accessoires, Prime-Waffen und Rabatte auf Platinum. Beeilt euch besser!

Erhältlich ab: Freitag, 3. Mai

3. The End is Nigh

Steuert die klecksartige Figur Ash, eine der wenigen Überlebenden der Apokalypse, und arbeitet euch durch dieses anspruchsvolle Plattform-Abenteuer von Tyler Glaiel und Edmund McMillen, dem Schöpfer von The Binding of Isaac. Macht euch bereit zu sterben … und zwar oft.

Erhältlich ab: Dienstag, 30. April

Die Vorbestellungen in dieser Woche

1. Madden NFL 20

Werdet im American-Football-Simulator von EA Sports zum Superstar der NFL. Feilt vom College Football bis zur Major League an eurer Karriere im „Face of the Franchise: QB1″-Modus, oder verdient euch die Lizenz zum Angeben, indem ihr eure Freunde besiegt.

2. Mini-Mech Mayhem

Wenn ihr Lust auf ein bisschen Spaß habt, dann haltet Ausschau nach dem Table-Top-Kampfspiel mit dem herzerwärmenden Sinn für Humor von FuturLab – exklusiv für PSVR. Spielt gegen bis zu drei andere Spieler und entwickelt eine perfekte Strategie. Baut sie dann wieder neu auf, wenn alles auseinanderfällt.

Erhältlich ab: Dienstag, 18. Juni

Dienstag, 18. Juni Mini-Mech Mayhem jetzt im PlayStation Store vorbestellen

* Alle Erscheinungstermine waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.