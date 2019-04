Außerdem ist Star Wars Jedi: Fallen Order vorbestellbar

Diese Woche erscheinen eine Menge toller Spiele im PlayStation Store. In Days Gone tretet ihr zombiehaften Kreaturen entgegen, während ihr in Mortal Kombat 11 die brutalsten Fatalities üben könnt – oder rettet doch einfach ein paar Delfine in Jupiter & Mars.

Aber dieses Intro dauert schon viel zu lange. Ab mit euch! Spielt die neuen Spiele!

1. Days Gone

Als Deacon St. John, der vom gesetzlosen Biker zum Kopfgeldjäger wurde, müsst ihr im Amerika von Bend Studio nach dem Ausbruch einer Pandemie um euer Leben kämpfen. Euch erwartet eine actiongeladene Welt, die ihr per Motorrad erkundet. Brutale Gangs aus Überlebenden und Horden mutierter Freaks wollen euch dabei ans Leder. Ihr solltet ein paar Fallen auslegen …