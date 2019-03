Außerdem Sekiro: Shadows Die Twice und Immortal Legacy: The Jade Cipher zum Vorbestellen

In der kommenden Woche hält der PlayStation Store eine ganze Reihe großartiger neuer Titel bereit. Verteidigt die Hauptstadt der Vereinigten Staaten in Tom Clancy’s Division 2, stürzt euch in wilde Kämpfe in One Piece World Seeker und schleudert beeindruckende Zauber auf eure Gegner in The Wizards – Enhanced Edition.

Seht euch unten die vollständige Liste der Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

1. Tom Clancy’s The Division 2

Rettet Washington in einer originalgetreuen Nachbildung der echten Stadt – in Ubisofts Open-World-Third-Person-Shooter. Kommt an bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei, erledigt ein paar Gegner und versucht, dabei nicht getötet zu werden. Wenn ihr euch die Ultimate Edition holt, könnt ihr mit eurer Mission sogar schon am 12. März – drei Tage früher als alle anderen – beginnen.

2. One Piece World Seeker

Übernehmt die Rolle von Monkey D. Ruffy und setzt in diesem actiongeladenen Piratenabenteuer die Segel. Erkundet die Gefängnisinsel und kämpft mit Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten auf spektakuläre Weise gegen bekannte Charaktere aus der „One Piece”-Reihe. Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, die eigenen Arme zu Abrisskugeln werden zu lassen.

3. The Wizards – Enhanced Edition

Lasst in Carbon Studios Action-Abenteuer für PS-VR eure Zaubererträume wahr werden. Erkundet eine Fantasiewelt und setzt Handbewegungen ein, um Zauber zu wirken, während ihr in der Story-Kampagne Drachen bekämpft, oder behauptet euch im Arena-Modus in endlosen Kämpfen.

Die Vorbestellungen in dieser Woche

1. Sekiro: Shadows Die Twice

FromSoftware, Entwickler der Spielreihen Bloodborne und Dark Souls, kehren mit einem Action-Abenteuer, das im Japan des 16. Jahrhunderts angesiedelt ist, zurück. Kombiniert Stealth-Elemente mit Nahkämpfen und vertikalen Bewegungen, während ihr ein Arsenal prothetischer Werkzeuge auf eure Gegner entfesselt.

2. Immortal Legacy: The Jade Cipher

Wenn ihr auf der Suche nach etwas Gruseligem seid, dann seid ihr bei dem PS VR-Horror-Shooter von Viva Games genau richtig. Ihr spielt einen ehemaligen Soldaten einer Spezialeinheit, der versucht, das Geheimnis um den Tod seiner Mutter aufzudecken. Weicht uralten Fallen aus, löst Rätsel und nehmt es aus nächster Nähe mit den grässlichen Kreaturen auf, die euch in Stücke reißen wollen. Wie reizend …

