Neues Jahr, neues Ich und neue Titel im PlayStation Store. Begrüßt diese Woche Agent 47 in der Hitman HD Enhanced Edition zurück, erkundet das Remaster Tales of Vesperia: Definitive Edition und verwandelt euch in Megalith in einen mächtigen Titanen. Springen wir gleich zu den Highlights.

1. Megalith

Disruptive Games liefert einen MOBA/Hero-Shooter-Mashup für PSVR – perfekt für alle, die sich geschworen haben, im neuen Jahr etwas anderes auszuprobieren. Verwandelt euch in einen von fünf Titanen mit anpassbaren Fähigkeiten, während ihr euch mit anderen messt, um ein Gott zu werden.

2. Tales of Vesperia: Definitive Edition

Bandai Namco feiern das 10-jährige Jubiläum ihres beliebten Anime-JRPGs mit remasterter HD-Grafik, Kostümen, neuen spielbaren Charakteren und mehr. Erkundet die reiche Geschichte von Tales of Vesperia und kämpft, während ihr die brandneuen Musikstücke mitsummt.

3. Hitman HD Enhanced Collection

Schleicht euch an eure Beute heran, verkleidet euch für einen heimlichen Kill oder greift euer Ziel direkt an. Die Wahl liegt bei euch. Spielt als Agent 47 im actiongeladenen Abenteuer Hitman: Blood Money HD von IO Interactive und probiert euch an seinem bisher persönlichsten Auftrag in Hitman: Absolution HD.

Verfügbar: Freitag, 11. Januar

4. God Eater 3 Demo

Bandai Namco ist zurück mit einem Vorgeschmack auf den neuen Teil ihrer postapokalyptischen RPG-Reihe. Übernimmt die Rolle eines God Eater, sammelt Gold Arc-Waffen und erkundet neue Areale, während ihr die boshaften Monster bekannt als Aragamis jagt.

Verfügbar: Freitag, 11. Januar

5. Ace Combat 7: Skies Unknown Vorbestellung

Macht euch bereit, euch zurück an das Cockpit zu setzen und im neuesten Teil der Bandai Namco Flug-Simulationen in die Lüfte zu heben. Überlebt intensive Luftkämpfe, verwendet die 360-Grad-Bewegung zu eurem Vorteil und schießt eure Gegner vom Himmel.