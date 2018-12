Außerdem mischen Realm Royale und Earth Defence Force 5 ebenso mit!

Egal, ob ihr etwas Zeit alleine verbringen oder euch online mit anderen Spielern messen möchten, der PlayStation Store bietet euch in der kommenden Aktionswoche allerlei Möglichkeiten. Besucht noch einmal den hochgelobten Shoot’n’Loot-FPS Borderlands 2 in VR, dominiert Fantasy-Schlachtfelder in Warhammer: Vermintide 2 oder schickt außerirdische Eindringlinge in Earth Defense Force 5 wieder zurück ins All!

1. Borderlands 2 VR

Schießt und lootet euch mit PS VR durch die wilde Welt von Pandora. Wählt euren Vault Hunter aus vier unterschiedlichen Klassen mit einzigartigen Kampfstilen – Sirene, Commando, Gunzerker oder Assassine. Bewaffnet euch mit Hunderten von Over-the-Top-Waffen und kämpft darum, eure Taschen zu füllen.

Erhältlich ab: 14. Dezember

2. Realm Royale Founder’s Pack

Stürzt euch in den rasanten Fantasy-Battle-Royals der Hi-Rez Studios auf riesige Karten, in denen 100 Spieler um den Ruhm kämpfen! Mit fünf einzigartigen Klassen zur Auswahl könnt ihr eure Gegner als axtschwingender Krieger verwüsten oder als feuerballschleudernder Magier durch den Himmel fliegen. Werdet ihr der letzte Champion sein?

Erhältlich ab: 11. Dezember

3. Warhammer: Vermintide 2 – Ultimate Edition

Seid einer der fünf Helden von Ubersreik und genießt den Early Access zu Fatsharks Ego-Koop-Action-Spiel. Jeder Charakter verfügt über drei einzigartige Karrierewege, die ihr aufleveln könnt, während ihr euch mit euren Freunde zusammenschließt. Die Ultimate Edition beinhaltet drei Tage Early Access, den Schatten über Bögenhafen & Zurück nach Ubersreik DLC, direkten Closed Beta-Zugang und mehr.

4. Desert Child

Tretet in die Fußstapfen eines talentierten Hoverbike-Rennfahrers, um genug Geld für ein Flugticket zum Mars zu sammeln. Übernehmt Gelegenheitsarbeiten, um einer zerstörten Erde zu entkommen, und nehmt am größten Rennen des Universums teil, dem Grand Prix.

Erhältlich ab: 11. Dezember

5. Earth Defence Force 5

Schließt euch den Soldaten der EDF an und bekämpft Alieneindringlinge in Sandlots Action-Shooter mit mehr als 100 Missionen und über 1.000 Waffen. Kämpft gemeinsam mit anderen EDF-Soldaten im Online-Multiplayer-Modus für vier Spieler oder ladet einen Freund zum Couch-Koop-Modus für zwei Spieler ein.

Erhältlich ab: 11. Dezember

Vorbestellungen der Woche

1. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash ist endlich wieder auf dem Fahrersitz und sieht besser aus als je zuvor. Mit großartigen neuen Grafiken und aufregenden Online-Rennen könnt ihr euer Können allen anderen Fahrern zeigen.

Erhältlich ab: 21st June

2. Far Cry: New Dawn

Begebt euch in eine farbenfrohe postnukleare Welt, in der die Natur zurückkehrt und Überlebende mit dem Wiederaufbau begonnen haben. Startet Expeditionen, baut provisorische Waffen und trainiert eine neue Generation von Söldnern, während ihr euch auf alles vorbereitet, das eure Stadt bedroht.

Erhältlich ab: 15th February

3. Rage 2

Taucht in das Open-World-Chaos von Bethesdas First-Person-Action-Sequel mit rasanten Fahrzeugkämpfen, aufrüstbaren Waffen und unglaublicher Action ein.