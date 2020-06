Das ist diese Woche neu im PlayStation Store

Ab morgen könnt ihr mit Star Wars Episode I: Racer einen Klassiker neu erleben. Die überarbeitete Version des Podracing-Hits enthält ein neues, DUalShock 4-optimiertes Steuerungsschema, FMVs mit höherer Auflösung und Trophäen (ja, einschließlich Platin).

Außerdem gibt es noch weitere Neuerscheinungen im PlayStation Store – viel Spaß!

Assetto Corsa Competizione — PS4 — erscheint am 23. Juni

Bounty Battle — PS4 — erscheint am 25. Juni (Nur in Europa)

Coaster — PS4 — erscheint am 22. Juni (Nur in Amerika)

Conan Chop Chop — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Covert — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Firefighters: Airport Heroes — PS4 — erscheint am 24. Juni (Nur in Amerika)

Hunting Simulator 2 — PS4 — erscheint am 25. Juni (Nur in Europa)

Jump, Step, Step — PS4 — erscheint am 22. Juni (Nur in Europa)

Indiecalypse — PS4 — erscheint am 26. Juni (Nur in Amerika)

Little Town Hero — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Amerika)

Mad Runner — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Amerika)

Octonaut — PS4 — erscheint am 23. Juni (Amerika), 24. Juni (Europa)

Pancake House — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Pawarumi — PS4 — erscheint am 24. Juni (Nur in Europa)

Party Pumper — PS4 — erscheint am 25. Juni (Nur in Europa)

Pushy and Pully in Blockland — PS4 — erscheint am 24. Juni (Amerika), 26. Juni (Europa)

Rugby Challenge 4 — PS4 — erscheint am 24. Juni (Nur in Europa)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated — PS4 — erscheint am 23. Juni (Nur in Europa)

Star Wars Episode I: Racer — PS4 — erscheint am 23. Juni

Super Toy Cars 2 — PS4 — erscheint am 26. Juni

A Summer With the Shiba Inu — PS4 — erscheint am 24. Juni

Tower of Time — PS4 — erscheint am 23. Juni (Amerika), 24. Juni (Europa)

Ultracore — PS4 — erscheint am 23. Juni (Amerika), 26. Juni (Europa)

Entschuldigt den Baustaub! In den kommenden Monaten könnten euch einige Ungereimtheiten in diesem Post auffallen, während wir die Backend-Systeme, mit denen wir die Spielinformationen für unsere Liste abfragen, auf den neusten Stand bringen. Die Veröffentlichungstermine der Spiele sollten bei Erscheinen dieses Artikels korrekt sein, aber falls nicht, werden wir uns so schnell wie möglich um die Behebung eventueller Fehler bemühen. Vielen Dank für eure Geduld!