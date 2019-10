Das sind die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville, Monkey King: Hero is Back und noch viel mehr für PS4

PlayStation.Blog-Team

Verwandelt euch in eine Pflanze, einen Zombie oder sogar in einen Affen mit Superkräften in den Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store. Werdet zum Kung-Fu-Meister in Monkey King: Hero is Back, tobt euch in Gartenscharmützeln in Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville aus oder kämpft euch durch Dungeons in Children of Morta.

Seht euch unten die Highlights an und schaut anschließend im PlayStation Store vorbei, um mehr zu erfahren.

Children of Morta



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Die perfekte Wahl, wenn ihr ein Roguelike-RPG mit einer emotionalen Geschichte sucht. Entdeckt die Geschichte der Bergsons, eine außergewöhnliche Familie voller Helden, die den Berg Morta gegen eine uralte, böse Macht beschützt. Zur Wahl stehen sechs einzigartige Familienmitglieder mit jeder Menge unterschiedlicher Angriffs- und Abwehrtaktiken und Skills zum Freischalten und Verbessern. Passt euren Spielstil an und baut ein vertrautes, persönliches Verhältnis zu euren Gegnern auf oder radiert sie aus der Entfernung aus.

Outer Wilds



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Wenn ihr Lust habt, das All zu erforschen, dann schnappt euch das Open-World-Abenteuer im Singleplayer-Modus von Mobius Digital und entdeckt die Geheimnisse eines Solarsystems, das in einer Zeitschleife stecken geblieben ist. Erforscht den ständigen Wandel des Kosmos auf eurer Reise zu Planeten mit versteckten Orten, gefährlichen Umgebungen und Naturkatastrophen.

Monkey King: Hero is Back

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Das Action-Adventure basiert auf dem gleichnamigen Animationsfilm und verbindet chinesische Mythologie mit praller Kung-Fu-Action. Schlüpft in die Rolle des Affenkönigs und nutzt seine übermenschlichen Kräfte, um mit Combos und witzigen Finishern zu beeindrucken. Entdeckt neue Episoden, die im ursprünglichen Film nicht gezeigt wurden, während ihr opulente Umgebungen erforscht und euch erbitterten Bosskämpfen stellt.

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville



Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

EA ist mit einer Fortsetzung ihres Anarcho-Multiplayer-Shooters wieder am Start und gönnt ihm einen neuen PvE-Modus, sechs PvP-Modi, eine Kampfarena und vieles mehr. Bildet ein Team mit Freunden und wählt aus 20 anpassbaren Charakterklassen eure Favoriten im Kampf um den Sieg aus. Macht euch bereit, jemandem was auf die Kresse zu geben!

Return of the Obra Dinn

Warum ihr das Spiel auf dem Radar haben solltet:

Sucht ihr etwas ganz Besonderes? Entdeckt das Mystery-Adventure von Lucas Pope, dem Macher von Papers, Please. Erforscht das ostindische Handelsschiff Obra Dinn, das lange auf See verschollen war und jetzt in den Hafen zurückgetrieben ist. Ihr habt als Schadensregulierer einer Versicherung aus dem 19. Jahrhundert die Aufgabe, die Vorfälle auf dem Schiff und den Verbleib der Mannschaft aufzuklären. Zum Glück besitzt ihr eine verwunschene Taschenuhr, die die Todeszeitpunkte von Personen anzeigt. Überhaupt nicht gruselig …