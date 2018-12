Rush VR und Monster Boy und das Verfluchte Königreich sind ebenfalls erhältlich

Es ist endlich Dezember, und ihr wisst, was das heißt: Wir können jetzt ganz offiziell über Weihnachten reden. Aber bevor ihr euch in die Vorbereitungen für das große Fest stürzt, solltet ihr euch ansehen, was es diese Woche so alles im PlayStation Store gibt. Da erwartet euch nämlich einiges, von packenden Kämpfen unter extremen Wetterbedingungen bis hin zu Fantasy-Kartenspielen.

1. Just Cause 4

Avalanche Studios entführt uns nach Solís, einem Land in Südamerika, das von Unterdrückung, Konflikten und extremen Wetterphänomenen geprägt ist. Während ihr eure Gegner bekämpft, müsst ihr euch vor Tornados und tropischen Gewittern in Sicherheit bringen – oder Möglichkeiten finden, diese zu eurem Vorteil einzusetzen.

Erhältlich ab: Montag 3. Dezember

2. PlayerUnknown’s Battlegrounds

Nur der Gewinner bekommt Hühnchen! In dieser actiongeladenen Battle Royale treten bis zu 100 Spieler gegeneinander an. Schnappt euch die besten Waffen, die ihr finden könnt, und kämpft darum, der letzte Überlebende zu sein.

Erhältlich ab: Friday 7. Dezember

Friday 7. Dezember Mehr Infos: Der Battle Royale Shooter PUBG erscheint am 7. Dezember für PS4

3. Thronebreaker: The Witcher Tales

Stellt in der Rolle von Meve, der Königin von Lyrien und Rivien, eine Armee auf und liefert euch Kartenschlachten. CD Projekt Red hat ein faszinierendes RPG-Abenteuer voller kniffliger Aufgaben geschaffen, in dem ihr schwierige Entscheidungen treffen müsst, die sich auf euer Königreich und die Meinung eurer Untertanen auswirken.

Erhältlich ab: Dienstag 4. Dezember

Dienstag 4. Dezember Mehr Infos: Thronebreaker: The Witcher Tales – 7 Dinge, die ihr über CD PROJEKT REDs neues RPG wissen solltet

4. Rush VR

Taucht in die adrenalingeladene Welt des Wingsuit-Fliegens ein und rast durch 80 beeindruckende VR-Umgebungen. Beweist euer Können in Modi wie Race to the Finish, Time Attack und Score Challenge oder tretet online gegen andere Spieler an.

Erhältlich ab: Dienstag 4. Dezember

Dienstag 4. Dezember Mehr Infos: Erlernt die Grundlagen des Wingsuitfliegens vor dem morgigen Launch des Extremsporttitels RUSH VR für PS VR

5. Monster Boy und das Verfluchte Königreich

Game Atelier und Ryuichi Nishizawa, der Schöpfer von Wonder Boy, lassen die Vergangenheit wieder aufleben. Dieses farbenfrohe animierte Abenteuer steckt voller Geheimnisse und versteckter Wege. Ihr wechselt darin zwischen sechs tierischen Formen mit einzigartigen Kräften und Kampffähigkeiten, während ihr die wunderschöne Jump-‘n’-Run-Welt erkundet.