Außerdem: Reist mit In Death durch das Fegefeuer

Draußen wird es langsam, aber sicher kalt – wärmt euch mit Schlachten in den Tiefen des Fegefeuers auf oder kuschelt euch in eine Decke und lasst euch an den schönsten Angelplätzen der Welt nieder. Der PlayStation Store hat eine Reihe neuer Titel in petto, die euch die kommende Woche versüßen. Also, macht euch einen heißen Tee und nehmt die großartigen Neuerscheinungen gleich unter die Lupe!

1. Darksiders III

Schlüpft im lange erwarteten dritten Kapitel der Darksiders-Reihe von Gunfire Games in die Rolle von Fury, die zu den legendären vier apokalyptischen Reitern gehört. Fury besitzt vier freischaltbare Formen mit jeweils eigenen Waffen und magischen Fähigkeiten. Schnetzelt eure Gegner in Stücke, während ihr die sieben Todsünden jagt und eine postapokalyptische Welt wieder ins Gleichgewicht bringt.

Digital Deluxe Edition und Blades & Whip Edition erhältlich ab: Montag, 26. November

Montag, 26. November Standard Edition erhältlich ab: Dienstag, 27. November

Dienstag, 27. November Mehr erfahren: Fury aus Darksiders III schwingt eine Peitsche mit 347 Klingen

2. RIDE 3

Modifiziert das Bike eurer Träume und rast durch das adrenalingeladene Rennabenteuer von Milestone. Freut euch direkt ab Veröffentlichung auf über 230 anpassbare Bikes von 30 historischen und modernen Herstellern. Sammelt im Singleplayer-Modus mit Kapitelsystem Magazine und macht Karriere oder messt euch im Online-Multiplayer Reifen an Reifen mit der harten Konkurrenz.

3. Pro Fishing Simulator

Zieht an atemberaubenden, auf echten Schauplätzen aus der ganzen Welt basierenden Angelplätzen die dicksten Fänge an Land – von Korsika über den Schwarzwald bis Colorado. Meistert sechs Angeltechniken und fangt 79 realistische Fischarten mit einer Riesenauswahl offizieller Markenprodukte von Herstellern wie Vision, JMC und KastKing. Das ist euch zu einfach? Stellt in wöchentlichen und Saison-Herausforderungen mit weltweiten Bestenlisten euer Können auf die Probe!

Erhältlich ab: Donnerstag, 29. November

Donnerstag, 29. November Pro Fishing Simulator jetzt im PlayStation Store vorbestellen

4. In Death

Taucht im PS VR-Roguelike-Shooter von Sólfar Studios in eine wunderschöne mittelalterliche Welt mit prozedural generierten Levels ein, die jeden Durchgang einzigartig und unberechenbar machen. Kämpft euch im Singleplayer durch das vor Action strotzende Fegefeuer und die schwebenden Kathedralen oder fordert im asynchronen Multiplayer-Modus The Ladder andere heraus.

Erhältlich ab: Dienstag, 27. November

Dienstag, 27. November Mehr erfahren: Im Roguelike-Shooter In Death für PS VR kämpft ihr in einer mittelalterlichen Welt ums Überleben – ab 27. November

Neue Vorbestellungen in dieser Woche

PUBG

Nur ein Leben. Pro Match nur eine Chance auf den Sieg. Kämpft im nervenaufreibenden Battle Royale gegen bis zu 99 andere Spieler darum, am Ende der letzte Überlebende zu sein. Schnappt euch die beste Waffe, die ihr finden könnt, und beseitigt eure Rivalen für Ruhm und Ehre – und das legendäre Chicken Dinner.

Erhältlich ab: Freitag, 7. Dezember

Freitag, 7. Dezember Mehr erfahren: Der Battle Royale Shooter PUBG erscheint am 7. Dezember für PS4

Der Battle Royale Shooter PUBG erscheint am 7. Dezember für PS4 PUBG jetzt im PlayStation Store vorbestellen