Kämpft außerdem gegen Nazis in Achtung! Cthulhu Tactics oder löst farbenfrohe Rätsel in Squishies

Diese Woche hält der PlayStation Store wieder eine kunterbunte Mischung für euch bereit. Entstaubt euren Traktor und fahrt die Ernte ein im Landwirtschafts-Simulator 19, gleitet durch enge Schluchten im Sporttitel Rush VR oder zeigt es den okkulten Nazis in Achtung! Cthulhu Tactics.

1. Landwirtschafts-Simulator 19

?️ Das Menü ist angerichtet: Schaut diese Woche bei den Sparsinns-Angeboten im Store vorbei und schnappt euch diese Leckerbissen ? → https://t.co/YattD7ZSU1 #PS4 #Deals pic.twitter.com/1X4MPYL7qW — PlayStationDE (@PlayStationDE) November 19, 2018

Die Bestsellerreihe von Giants Software kehrt zurück mit einem beeindruckenden Fuhrpark an realistischen Fahrzeugen von allen führenden Marken der Industrie. Erstmals könnt ihr die weitläufigen Landschaften Amerikas und Europas auf dem Rücken eines Pferdes erkunden und dank der überarbeiteten Grafikengine wird das Landwirtschaftserlebnis noch immersiver als je zuvor.

Erhältlich ab: Dienstag 20. November

Dienstag 20. November Mehr Infos: Landwirtschafts-Simulator 19 für PS4 angekündigt, verspricht enorme Überarbeitung der Simulationsreihe

2. Beat Saber

Schnappt euch eure PS Move-Controller und zerschneidet farbige Blöcke im Rhythmus des elektronischen Beats in diesem befriedigenden PS VR-Rhythm-Spiel. Beat Saber ist einfach zu lernen, aber schwer zu meistern, und bietet euch forderndes Gameplay, bei dem man einfach mittanzen muss.

Erhältlich ab: Dienstag 20. November

Dienstag 20. November Mehr Infos: Verwendet PS Move um im Rhythmus-Action-Game Beat Saber Blöcke zu zerhacken – bald für PS VR

3. Rush VR

Stürzt euch in die spannende Welt der Wingsuits und rast durch über 80 atemberaubende Bergschluchten in VR. Spielt die verschiedenen Spielmodi wie Race to the Finish, Time Attack und Score Challenge allein – oder beweist euch gegen andere Spieler online.

Erhältlich ab: Dienstag 20. November

4. Achtung! Cthulhu Tactics

Stellt euer taktisches Können unter Beweis und vereitelt in diesem Lovecraftschen WW2-Universum die okkulten Experimente in einem unterirdischen Nazibunker. Personalisiert euer ultimatives Team aus Nazijägern und nutzt die einzigartigen Fähigkeiten eurer Charaktere in rundenbasierten Strategiekämpfen.

Erhältlich ab: Mittwoch 21. November

Mittwoch 21. November Mehr Infos: Kämpft gegen Lovecraftsche Schrecken im rundenbasierten Strategiespiel Achtung! Cthulhu Tactics

5. Squishies

Entdeckt das Kind in euch und taucht ein in die hinreißende Welt des exklusiv für PS VR erscheinenden Rätselplattformers Squishies. Nutzt die transdimensionalen Alienfische, um eure gestrandeten Freunde nach Hause zu befördern, oder lasst eurer Kreativität freien Lauf und teilt selbstgebaute Levels mit der Community.